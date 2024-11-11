Маршрут следования поезда 526А Евпатория — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Евпатория — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Евпатория
11:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Симферополь
12:10
12:15
62 км.
0 ч. 35 мин.
Анапа
19:15
316 км.
7 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Прекрасный поезд, без остановок на месте. Быстро и комфортно.
Взял на него билеты, потому что думал быстро добраться до места назначения. По итогу простояли 2 часа посреди дороги непонятно почему. Весь спарился пока стояли, кондиционеры не работали.
Туалеты были грязными. И чем дальше в поездке, тем грязнее. Вагон был чистым, а туалеты как будто почти и не убирают.
Отправил дочку на этом поезде к матери. По приезду сказала что все понравилось. Поездка прошла без казусов.
Купила билеты заранее через интернет. Распечатала, боялась что что-то может пойти не так. Но проводница проверила билет и как оказалось уже многие давно покупают так, без стояния в очередях в кассе.