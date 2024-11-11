Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 068С Симферополь — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:50
1 д. 8 ч. 40 мин.
04:30
16
Маршрут следования поезда 068С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
21:17
21:42
86 км.
1 ч. 27 мин.
Владиславовка
22:56
23:00
183 км.
3 ч. 6 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
00:45
00:55
268 км.
4 ч. 55 мин.
Тамань
01:22
01:52
312 км.
5 ч. 32 мин.
Тимашевская
05:28
05:30
468 км.
9 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
08:08
08:27
653 км.
12 ч. 18 мин.
Лихая
11:16
11:33
763 км.
15 ч. 26 мин.
Каменская
11:59
12:01
782 км.
16 ч. 9 мин.
Россошь
15:18
15:33
993 км.
19 ч. 28 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:06
17:11
1081 км.
21 ч. 16 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:21
18:25
1156 км.
22 ч. 31 мин.
Грязи
Воронежские
20:40
20:48
1261 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:40
21:45
1317 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Рязань 2
00:17
00:43
1515 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:30
1696 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
