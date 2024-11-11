Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 513А Анапа — Ялта.
Маршрут следования поезда 513А Анапа — Ялта на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Ялта с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
10:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Симферополь
17:30
17:35
254 км.
7 ч. 0 мин.
Ялта
20:10
304 км.
9 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд не понравился. Было очень грязно в вагоне. Проводница вполне себе нормальная женщина, прикалывалась. Но в плане уборки все было печально.
Спасибо за возможность оставить свой отзыв. Ехала на этом поезде с дочкой. Не понравилось что для детей в поезде вообще ничего нет. Только чипсы и дошираки с шоколадками. Покормить ребенка нечем.
Спасибо за поездку. Если бы соседи по вагону вели себя адекватно и не распивали спиртные напитки, то было бы все просто супер.
Покупала билеты через интернет. Что оказалось очень удобно. Спасибо. Поезд не новый. НО вполне ухоженный. Мы в целом остались довольны.
Проводница очень хорошо заботилась обо всех пассажирах. Сразу видно что где-то дополнительно обучалась тому как обслуживать людей.