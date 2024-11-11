Маршрут следования и продажа билетов
00:15
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
63
Маршрут следования поезда 184С Севастополь — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Севастополь — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Севастополь
00:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бахчисарай
01:13
01:15
30 км.
0 ч. 58 мин.
Симферополь
01:50
02:10
59 км.
1 ч. 35 мин.
Джанкой
03:30
03:55
145 км.
3 ч. 15 мин.
Владиславовка
06:06
06:22
242 км.
5 ч. 51 мин.
Семь Колодезей
07:30
07:33
276 км.
7 ч. 15 мин.
Багерово
08:18
08:20
318 км.
8 ч. 3 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
08:35
08:39
328 км.
8 ч. 20 мин.
Тамань
09:05
09:35
372 км.
8 ч. 50 мин.
Тимашевская
13:02
13:04
528 км.
12 ч. 47 мин.
Ростов
Главный
16:02
16:23
713 км.
15 ч. 47 мин.
Шахтная
18:18
18:20
781 км.
18 ч. 3 мин.
Кутейниково
22:16
22:18
970 км.
22 ч. 1 мин.
Россошь
23:50
00:05
1072 км.
23 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
01:39
01:57
1160 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Таловая
03:20
03:22
1246 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Новохоперск
04:16
04:18
1304 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Поворино
05:11
05:26
1353 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Балашов
Пассажирский
07:10
07:33
1425 км.
1 д. 6 ч. 55 мин.
Аркадак
08:32
08:35
1475 км.
1 д. 8 ч. 17 мин.
Ртищево 1
09:27
09:37
1515 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Сердобск
10:26
10:28
1550 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Колышлей
11:08
11:10
1584 км.
1 д. 10 ч. 53 мин.
Пенза 1
12:28
13:04
1648 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Саранск
16:15
16:20
1758 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Красный Узел
16:49
17:15
1784 км.
1 д. 16 ч. 34 мин.
Арзамас 1
20:10
21:00
1932 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
Нижний Новгород
Стригино
22:44
22:47
2022 км.
1 д. 22 ч. 29 мин.
Дзержинск
23:21
23:25
2043 км.
1 д. 23 ч. 6 мин.
Ковров 1
01:54
01:56
2176 км.
2 д. 1 ч. 39 мин.
Иваново
03:27
03:42
2250 км.
2 д. 3 ч. 12 мин.
Ярославль
Главный
06:15
07:00
2346 км.
2 д. 6 ч. 0 мин.
Данилов
08:33
09:07
2411 км.
2 д. 8 ч. 18 мин.
Вологда 1
11:20
11:40
2525 км.
2 д. 11 ч. 5 мин.
Коноша 1
14:34
14:38
2722 км.
2 д. 14 ч. 19 мин.
Няндома
15:46
16:01
2798 км.
2 д. 15 ч. 31 мин.
Пукса
17:23
17:25
2903 км.
2 д. 17 ч. 8 мин.
Плесецкая
17:36
17:41
2914 км.
2 д. 17 ч. 21 мин.
Обозерская
18:36
19:07
2996 км.
2 д. 18 ч. 21 мин.
Кодино
20:15
20:19
3040 км.
2 д. 20 ч. 0 мин.
Вонгуда
21:10
21:12
3097 км.
2 д. 20 ч. 55 мин.
Малошуйка
22:19
22:33
3151 км.
2 д. 22 ч. 4 мин.
Маленьга
23:35
23:49
3202 км.
2 д. 23 ч. 20 мин.
Нюхча
00:06
00:14
3213 км.
2 д. 23 ч. 51 мин.
Вирандозеро
00:40
00:42
3229 км.
3 д. 0 ч. 25 мин.
Колежма
01:08
01:10
3246 км.
3 д. 0 ч. 53 мин.
Тегозеро
01:27
01:29
3257 км.
3 д. 1 ч. 12 мин.
Сумский Посад
01:47
01:55
3267 км.
3 д. 1 ч. 32 мин.
Беломорск
03:04
03:11
3311 км.
3 д. 2 ч. 49 мин.
Шуерецкая
03:36
03:37
3333 км.
3 д. 3 ч. 21 мин.
Кемь
04:10
04:44
3357 км.
3 д. 3 ч. 55 мин.
Кузема
05:36
05:37
3403 км.
3 д. 5 ч. 21 мин.
Энгозеро
06:26
06:27
3453 км.
3 д. 6 ч. 11 мин.
Амбарный
06:43
06:44
3469 км.
3 д. 6 ч. 28 мин.
Лоухи
07:17
07:20
3504 км.
3 д. 7 ч. 2 мин.
Чупа
07:44
07:47
3525 км.
3 д. 7 ч. 29 мин.
Княжая
08:58
09:00
3592 км.
3 д. 8 ч. 43 мин.
Кандалакша
10:00
10:15
3629 км.
3 д. 9 ч. 45 мин.
Полярные Зори
10:45
10:46
3652 км.
3 д. 10 ч. 30 мин.
Апатиты 1
11:34
11:43
3695 км.
3 д. 11 ч. 19 мин.
Оленегорск
13:02
13:07
3758 км.
3 д. 12 ч. 47 мин.
Кола
14:55
14:58
3842 км.
3 д. 14 ч. 40 мин.
Мурманск
15:14
3851 км.
3 д. 14 ч. 59 мин.
