Поезд 184С Севастополь — Мурманск (Таврия)

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

00:15

Севастополь

3 д. 14 ч. 59 мин.

15:14

Мурманск

63

Маршрут следования поезда 184С Севастополь — Мурманск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Севастополь — Мурманск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Севастополь

00:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Бахчисарай

01:13

2 мин.

01:15

30 км.

0 ч. 58 мин.

Симферополь

01:50

20 мин.

02:10

59 км.

1 ч. 35 мин.

Джанкой

03:30

25 мин.

03:55

145 км.

3 ч. 15 мин.

Владиславовка

06:06

16 мин.

06:22

242 км.

5 ч. 51 мин.

Семь Колодезей

07:30

3 мин.

07:33

276 км.

7 ч. 15 мин.

Багерово

08:18

2 мин.

08:20

318 км.

8 ч. 3 мин.

Керчь Южная
Новый Парк

08:35

4 мин.

08:39

328 км.

8 ч. 20 мин.

Тамань

09:05

30 мин.

09:35

372 км.

8 ч. 50 мин.

Тимашевская

13:02

2 мин.

13:04

528 км.

12 ч. 47 мин.

Ростов
Главный

16:02

21 мин.

16:23

713 км.

15 ч. 47 мин.

Шахтная

18:18

2 мин.

18:20

781 км.

18 ч. 3 мин.

Кутейниково

22:16

2 мин.

22:18

970 км.

22 ч. 1 мин.

Россошь

23:50

15 мин.

00:05

1072 км.

23 ч. 35 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

01:39

18 мин.

01:57

1160 км.

1 д. 1 ч. 24 мин.

Таловая

03:20

2 мин.

03:22

1246 км.

1 д. 3 ч. 5 мин.

Новохоперск

04:16

2 мин.

04:18

1304 км.

1 д. 4 ч. 1 мин.

Поворино

05:11

15 мин.

05:26

1353 км.

1 д. 4 ч. 56 мин.

Балашов
Пассажирский

07:10

23 мин.

07:33

1425 км.

1 д. 6 ч. 55 мин.

Аркадак

08:32

3 мин.

08:35

1475 км.

1 д. 8 ч. 17 мин.

Ртищево 1

09:27

10 мин.

09:37

1515 км.

1 д. 9 ч. 12 мин.

Сердобск

10:26

2 мин.

10:28

1550 км.

1 д. 10 ч. 11 мин.

Колышлей

11:08

2 мин.

11:10

1584 км.

1 д. 10 ч. 53 мин.

Пенза 1

12:28

36 мин.

13:04

1648 км.

1 д. 12 ч. 13 мин.

Саранск

16:15

5 мин.

16:20

1758 км.

1 д. 16 ч. 0 мин.

Красный Узел

16:49

26 мин.

17:15

1784 км.

1 д. 16 ч. 34 мин.

Арзамас 1

20:10

50 мин.

21:00

1932 км.

1 д. 19 ч. 55 мин.

Нижний Новгород
Стригино

22:44

3 мин.

22:47

2022 км.

1 д. 22 ч. 29 мин.

Дзержинск

23:21

4 мин.

23:25

2043 км.

1 д. 23 ч. 6 мин.

Ковров 1

01:54

2 мин.

01:56

2176 км.

2 д. 1 ч. 39 мин.

Иваново

03:27

15 мин.

03:42

2250 км.

2 д. 3 ч. 12 мин.

Ярославль
Главный

06:15

45 мин.

07:00

2346 км.

2 д. 6 ч. 0 мин.

Данилов

08:33

34 мин.

09:07

2411 км.

2 д. 8 ч. 18 мин.

Вологда 1

11:20

20 мин.

11:40

2525 км.

2 д. 11 ч. 5 мин.

Коноша 1

14:34

4 мин.

14:38

2722 км.

2 д. 14 ч. 19 мин.

Няндома

15:46

15 мин.

16:01

2798 км.

2 д. 15 ч. 31 мин.

Пукса

17:23

2 мин.

17:25

2903 км.

2 д. 17 ч. 8 мин.

Плесецкая

17:36

5 мин.

17:41

2914 км.

2 д. 17 ч. 21 мин.

Обозерская

18:36

31 мин.

19:07

2996 км.

2 д. 18 ч. 21 мин.

Кодино

20:15

4 мин.

20:19

3040 км.

2 д. 20 ч. 0 мин.

Вонгуда

21:10

2 мин.

21:12

3097 км.

2 д. 20 ч. 55 мин.

Малошуйка

22:19

14 мин.

22:33

3151 км.

2 д. 22 ч. 4 мин.

Маленьга

23:35

14 мин.

23:49

3202 км.

2 д. 23 ч. 20 мин.

Нюхча

00:06

8 мин.

00:14

3213 км.

2 д. 23 ч. 51 мин.

Вирандозеро

00:40

2 мин.

00:42

3229 км.

3 д. 0 ч. 25 мин.

Колежма

01:08

2 мин.

01:10

3246 км.

3 д. 0 ч. 53 мин.

Тегозеро

01:27

2 мин.

01:29

3257 км.

3 д. 1 ч. 12 мин.

Сумский Посад

01:47

8 мин.

01:55

3267 км.

3 д. 1 ч. 32 мин.

Беломорск

03:04

7 мин.

03:11

3311 км.

3 д. 2 ч. 49 мин.

Шуерецкая

03:36

1 мин.

03:37

3333 км.

3 д. 3 ч. 21 мин.

Кемь

04:10

34 мин.

04:44

3357 км.

3 д. 3 ч. 55 мин.

Кузема

05:36

1 мин.

05:37

3403 км.

3 д. 5 ч. 21 мин.

Энгозеро

06:26

1 мин.

06:27

3453 км.

3 д. 6 ч. 11 мин.

Амбарный

06:43

1 мин.

06:44

3469 км.

3 д. 6 ч. 28 мин.

Лоухи

07:17

3 мин.

07:20

3504 км.

3 д. 7 ч. 2 мин.

Чупа

07:44

3 мин.

07:47

3525 км.

3 д. 7 ч. 29 мин.

Княжая

08:58

2 мин.

09:00

3592 км.

3 д. 8 ч. 43 мин.

Кандалакша

10:00

15 мин.

10:15

3629 км.

3 д. 9 ч. 45 мин.

Полярные Зори

10:45

1 мин.

10:46

3652 км.

3 д. 10 ч. 30 мин.

Апатиты 1

11:34

9 мин.

11:43

3695 км.

3 д. 11 ч. 19 мин.

Оленегорск

13:02

5 мин.

13:07

3758 км.

3 д. 12 ч. 47 мин.

Кола

14:55

3 мин.

14:58

3842 км.

3 д. 14 ч. 40 мин.

Мурманск

15:14

3851 км.

3 д. 14 ч. 59 мин.

Информация о поезде 184С

Планируете поездку по маршруту Севастополь — Мурманск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 184С. Этот поезд отправляется со станции Севастополь в 00:15 и прибывает на конечную станцию Мурманск в 15:14. Вся дорога занимает 3 д. 14 ч. 59 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5120 руб.
  • стоимость купейного места – 11482 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 184С Севастополь - Мурманск: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

63 станции

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Арзамас 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5120 руб.

Оставить отзыв о поезде 184С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
