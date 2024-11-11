Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 579А Анапа — Севастополь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 579А Анапа — Севастополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Севастополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
13:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Симферополь
20:35
20:40
254 км.
7 ч. 0 мин.
Севастополь
22:15
313 км.
8 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Севастополь Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Даже в таких условиях нужно отстаивать свои права. Но все же остаётся вопрос: а почему постельные принадлежности нужно просить у проводника? Если "люкс", то постель уже заправлена, а если "плацкарт", то проводник, уточняя билеты, приносит постель, если она оплачена.
Рассадник инфекций и грязи… В нем в секунду можно подхватить COVID 19... Вагон без вентиляции.. забивают людьми под "завязку" и маринуют 5 часов.. Ужас..
Вагон ну это просто металлолом. С окна дует, вагон скрепит, гремит. Розеток 0. Одеяло надо идти просить у проводника. Поездка была в январе холодно. Туалет страшный, бумагу под утро только положили. Поездка была -кошмар!
Всем добрый вечер. Возмущению нет придела!!!!! Купили два билета люкс… а получили убожество! Запах непередаваемый, будто у стареньких людей в квартире (я ничего не имею против пожилых людей, но не за такие деньги). Освещение плохое, постель не соответствует, интерьер, если это можно так назвать - тоже.
Монополия. Только это позволяет это с позволения сказать -компании существовать. Опоздание поезда на пол часа это прям норма теперь. Пробки, наверное, на дорогах. Не знаю. На кассах чудеса. Дежурный по вокзалу просто царь.