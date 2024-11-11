Маршрут следования поезда 092М Москва — Севастополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Севастополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:39
02:44
181 км.
2 ч. 47 мин.
Мичуринск
Воронежский
05:17
05:22
379 км.
5 ч. 25 мин.
Грязи
Воронежские
06:10
06:15
435 км.
6 ч. 18 мин.
Придача
Воронеж-Южный
08:18
08:23
540 км.
8 ч. 26 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:29
09:41
615 км.
9 ч. 37 мин.
Россошь
11:18
11:23
703 км.
11 ч. 26 мин.
Миллерово
13:53
13:55
854 км.
14 ч. 1 мин.
Каменская
14:49
14:51
920 км.
14 ч. 57 мин.
Шахтная
16:34
16:36
987 км.
16 ч. 42 мин.
Новочеркасск
17:15
17:17
1023 км.
17 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
18:09
18:38
1061 км.
18 ч. 17 мин.
Староминская-Тимашевск
19:56
19:58
1152 км.
20 ч. 4 мин.
Каневская
20:37
20:39
1199 км.
20 ч. 45 мин.
Брюховецкая
21:08
21:10
1231 км.
21 ч. 16 мин.
Краснодар 1
22:32
22:41
1317 км.
22 ч. 40 мин.
Тамань
03:18
03:48
1476 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
04:15
04:20
1520 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Багерово
04:38
04:43
1530 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Семь Колодезей
05:31
05:38
1572 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Владиславовка
06:21
06:24
1606 км.
1 д. 6 ч. 29 мин.
Джанкой
07:38
08:05
1703 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Симферополь
09:20
09:40
1789 км.
1 д. 9 ч. 28 мин.
Бахчисарай
10:15
10:17
1818 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Севастополь
11:15
1848 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
