Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 183А Мурманск — Севастополь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
23:10
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
63
Маршрут следования поезда 183А Мурманск — Севастополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Севастополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
23:28
23:31
9 км.
0 ч. 18 мин.
Оленегорск
01:45
01:55
93 км.
2 ч. 35 мин.
Апатиты 1
03:10
03:25
156 км.
4 ч. 0 мин.
Полярные Зори
04:28
04:30
199 км.
5 ч. 18 мин.
Кандалакша
04:58
05:23
222 км.
5 ч. 48 мин.
Княжая
06:20
06:23
259 км.
7 ч. 10 мин.
Чупа
07:53
07:58
326 км.
8 ч. 43 мин.
Лоухи
08:28
08:43
347 км.
9 ч. 18 мин.
Амбарный
09:14
09:19
382 км.
10 ч. 4 мин.
Энгозеро
09:34
09:39
398 км.
10 ч. 24 мин.
Кузема
10:26
10:36
448 км.
11 ч. 16 мин.
Кемь
11:38
12:13
494 км.
12 ч. 28 мин.
Шуерецкая
12:48
12:49
518 км.
13 ч. 38 мин.
Беломорск
13:17
13:32
540 км.
14 ч. 7 мин.
Сумский Посад
14:40
14:45
584 км.
15 ч. 30 мин.
Тегозеро
15:03
15:05
594 км.
15 ч. 53 мин.
Колежма
15:22
15:24
605 км.
16 ч. 12 мин.
Вирандозеро
15:56
15:58
622 км.
16 ч. 46 мин.
Нюхча
16:46
16:49
638 км.
17 ч. 36 мин.
Маленьга
17:08
17:16
649 км.
17 ч. 58 мин.
Куша
18:04
18:06
681 км.
18 ч. 54 мин.
Малошуйка
18:31
18:45
701 км.
19 ч. 21 мин.
Вонгуда
19:55
19:57
755 км.
20 ч. 45 мин.
Кодино
20:44
20:46
812 км.
21 ч. 34 мин.
Обозерская
22:09
22:39
856 км.
22 ч. 59 мин.
Плесецкая
23:36
23:41
938 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Пукса
23:53
23:55
949 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Няндома
01:14
01:29
1054 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Коноша 1
02:37
02:42
1130 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Вологда 1
05:11
05:31
1327 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Данилов
07:29
08:02
1441 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Ярославль
Главный
09:07
09:37
1506 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Иваново
12:05
12:45
1602 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Ковров 1
14:23
14:57
1676 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Дзержинск
17:04
17:08
1809 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Нижний Новгород
Стригино
17:59
18:03
1830 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Арзамас 1
21:21
21:47
1920 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Красный Узел
00:44
01:10
2068 км.
2 д. 1 ч. 34 мин.
Саранск
01:40
01:50
2094 км.
2 д. 2 ч. 30 мин.
Пенза 1
04:59
05:35
2204 км.
2 д. 5 ч. 49 мин.
Сердобск
07:19
07:21
2303 км.
2 д. 8 ч. 9 мин.
Ртищево 1
08:12
08:22
2338 км.
2 д. 9 ч. 2 мин.
Аркадак
09:17
09:19
2378 км.
2 д. 10 ч. 7 мин.
Балашов
Пассажирский
10:12
10:35
2428 км.
2 д. 11 ч. 2 мин.
Поворино
12:16
12:31
2500 км.
2 д. 13 ч. 6 мин.
Новохоперск
13:15
13:17
2549 км.
2 д. 14 ч. 5 мин.
Таловая
14:11
14:13
2607 км.
2 д. 15 ч. 1 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:07
16:22
2693 км.
2 д. 16 ч. 57 мин.
Россошь
17:58
18:30
2781 км.
2 д. 18 ч. 48 мин.
Кутейниково
20:09
20:11
2883 км.
2 д. 20 ч. 59 мин.
Шахтная
00:10
00:12
3072 км.
3 д. 1 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
02:05
02:20
3140 км.
3 д. 2 ч. 55 мин.
Тимашевская
05:18
05:30
3325 км.
3 д. 6 ч. 8 мин.
Тамань
09:35
10:05
3481 км.
3 д. 10 ч. 25 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
10:33
10:40
3525 км.
3 д. 11 ч. 23 мин.
Багерово
10:56
11:06
3535 км.
3 д. 11 ч. 46 мин.
Семь Колодезей
11:52
12:05
3577 км.
3 д. 12 ч. 42 мин.
Владиславовка
12:48
12:51
3611 км.
3 д. 13 ч. 38 мин.
Джанкой
14:04
14:35
3708 км.
3 д. 14 ч. 54 мин.
Симферополь
16:00
16:20
3794 км.
3 д. 16 ч. 50 мин.
Бахчисарай
17:00
17:05
3823 км.
3 д. 17 ч. 50 мин.
Севастополь
18:25
3853 км.
3 д. 19 ч. 15 мин.
