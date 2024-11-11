Маршрут следования поезда 018Й Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
10:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
11:55
12:20
86 км.
1 ч. 15 мин.
Владиславовка
14:21
14:26
183 км.
3 ч. 41 мин.
Семь Колодезей
15:13
15:18
217 км.
4 ч. 33 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
16:20
16:35
269 км.
5 ч. 40 мин.
Тамань
17:07
17:44
313 км.
6 ч. 27 мин.
Тимашевская
22:06
22:08
469 км.
11 ч. 26 мин.
Ростов
Главный
01:31
01:52
654 км.
14 ч. 51 мин.
Россошь
09:25
09:41
983 км.
22 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:40
11:45
1071 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Придача
Воронеж-Южный
12:46
12:51
1146 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Грязи
Воронежские
14:28
14:31
1251 км.
1 д. 3 ч. 48 мин.
Мичуринск
Уральский
16:25
17:10
1309 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Богоявленск
17:48
17:50
1350 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Рязань 2
19:53
20:19
1508 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:40
1689 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
