Маршрут следования поезда 316С Симферополь — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
14:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
15:32
15:57
86 км.
1 ч. 17 мин.
Владиславовка
18:25
18:30
183 км.
4 ч. 10 мин.
Семь Колодезей
19:15
19:25
217 км.
5 ч. 0 мин.
Багерово
20:04
20:06
259 км.
5 ч. 49 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
20:21
20:26
269 км.
6 ч. 6 мин.
Тамань
20:53
21:23
313 км.
6 ч. 38 мин.
Абинская
00:04
00:07
413 км.
9 ч. 49 мин.
Горячий Ключ
03:27
04:10
494 км.
13 ч. 12 мин.
Туапсе
06:01
06:08
555 км.
15 ч. 46 мин.
Лазаревская
06:48
07:10
582 км.
16 ч. 33 мин.
Лоо
07:59
08:06
614 км.
17 ч. 44 мин.
Сочи
08:29
08:40
630 км.
18 ч. 14 мин.
Хоста
08:59
09:01
643 км.
18 ч. 44 мин.
Адлер
09:13
651 км.
18 ч. 58 мин.
