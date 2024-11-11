Маршрут следования и продажа билетов
02:10
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
38
Маршрут следования поезда 076С Симферополь — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
02:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
03:30
03:55
86 км.
1 ч. 20 мин.
Владиславовка
06:06
06:22
183 км.
3 ч. 56 мин.
Семь Колодезей
07:30
07:33
217 км.
5 ч. 20 мин.
Багерово
08:18
08:20
259 км.
6 ч. 8 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
08:35
08:39
269 км.
6 ч. 25 мин.
Тамань
09:05
09:35
313 км.
6 ч. 55 мин.
Тимашевская
13:02
13:04
469 км.
10 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
16:02
16:23
654 км.
13 ч. 52 мин.
Шахтная
18:18
18:20
722 км.
16 ч. 8 мин.
Кутейниково
22:16
22:18
911 км.
20 ч. 6 мин.
Россошь
23:50
00:05
1013 км.
21 ч. 40 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
01:39
01:57
1101 км.
23 ч. 29 мин.
Таловая
03:20
03:22
1187 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Новохоперск
04:16
04:18
1245 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Поворино
05:11
05:26
1294 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Балашов
Пассажирский
07:10
07:33
1366 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Аркадак
08:32
08:35
1416 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Ртищево 1
09:27
09:37
1456 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Сердобск
10:26
10:28
1491 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Колышлей
11:08
11:10
1525 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Пенза 1
12:28
13:04
1589 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Саранск
16:15
16:20
1699 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Красный Узел
16:49
17:15
1725 км.
1 д. 14 ч. 39 мин.
Алатырь
19:37
19:50
1817 км.
1 д. 17 ч. 27 мин.
Канаш
22:00
22:39
1910 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Зеленый Дол
23:58
23:59
1987 км.
1 д. 21 ч. 48 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
00:38
00:46
2019 км.
1 д. 22 ч. 28 мин.
Вятские Поляны
02:35
02:37
2147 км.
2 д. 0 ч. 25 мин.
Агрыз
05:02
05:17
2273 км.
2 д. 2 ч. 52 мин.
Сарапул
06:12
06:14
2320 км.
2 д. 4 ч. 2 мин.
Янаул
07:27
07:29
2393 км.
2 д. 5 ч. 17 мин.
Чернушка
08:31
08:33
2467 км.
2 д. 6 ч. 21 мин.
Красноуфимск
10:21
10:23
2570 км.
2 д. 8 ч. 11 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:14
14:35
2745 км.
2 д. 12 ч. 4 мин.
Тюмень
19:30
19:49
3044 км.
2 д. 17 ч. 20 мин.
Ишим
00:13
00:18
3313 км.
2 д. 22 ч. 3 мин.
Омск
Пассажирский
03:52
3589 км.
3 д. 1 ч. 42 мин.
