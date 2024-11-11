Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 202Ч Москва — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 202Ч Москва — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
16:17
16:40
176 км.
2 ч. 57 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:02
20:17
395 км.
6 ч. 42 мин.
Киров
Пассажирский
02:03
02:18
818 км.
12 ч. 43 мин.
Балезино
05:28
05:53
1025 км.
16 ч. 8 мин.
Пермь 2
09:39
09:59
1212 км.
20 ч. 19 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:10
1505 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Хочу сказать что после этой поездки у меня в буквальном смысле ломит все тело. Матрасы оказались крайне неудобными, старыми и вообще даже вылезали за края спальных мест. Как будто не из этого поезда.
Хороший поезд. Благодарю нашу проводницу Оксану, которая на протяжении всей поездки отлично выполняла свои служебные обязанности и была настоящим примером того, как нужно обслуживать пассажиров.
Странная вентиляция, иногда пахло туалетом, иногда выхлопными газами. В самом поезде было не очень уютно. Ночью поддувало из окна и никак нельзя было закрыться чтобы не дуло.
Цена не соответствует тому что вы получаете взамен. Поезд убитый и дряблый, а билеты как будто к евроэкспрессе едем. За счет персонала еще могу поставить этому поезду оценку повыше. Проводница была очень хорошая.
Спасибо, мы очень довольны поездкой на этом поезде! Муж только жаловался что было маловато места на верхней полке. Но в остальном все было хорошо.