Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 924М Москва — Нерюнгри. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 924М Москва — Нерюнгри на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нерюнгри с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
16:24
16:50
176 км.
2 ч. 49 мин.
Ковров 1
17:32
17:34
236 км.
3 ч. 57 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:50
20:22
398 км.
6 ч. 15 мин.
Семенов
21:14
21:16
459 км.
7 ч. 39 мин.
Урень
22:33
22:35
567 км.
8 ч. 58 мин.
Шахунья
23:17
23:19
621 км.
9 ч. 42 мин.
Котельнич 1
00:47
00:49
745 км.
11 ч. 12 мин.
Киров
Пассажирский
02:03
02:28
826 км.
12 ч. 28 мин.
Зуевка
04:02
04:04
914 км.
14 ч. 27 мин.
Яр
04:57
04:59
973 км.
15 ч. 22 мин.
Глазов
05:29
05:32
1008 км.
15 ч. 54 мин.
Балезино
05:57
06:25
1034 км.
16 ч. 22 мин.
Пермь 2
10:12
10:32
1221 км.
20 ч. 37 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
17:00
17:53
1514 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Тюмень
23:16
23:35
1813 км.
1 д. 9 ч. 41 мин.
Омск
Пассажирский
06:44
07:00
2359 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Барабинск
11:40
12:20
2677 км.
1 д. 22 ч. 5 мин.
Новосибирск
Главный
17:08
17:48
2967 км.
2 д. 3 ч. 33 мин.
Мариинск
23:52
01:25
3298 км.
2 д. 10 ч. 17 мин.
Красноярск
Пассажирский
08:25
13:48
3614 км.
2 д. 18 ч. 50 мин.
Уяр
15:50
15:52
3710 км.
3 д. 2 ч. 15 мин.
Заозерная
16:24
16:26
3738 км.
3 д. 2 ч. 49 мин.
Канск-Енисейский
17:35
17:39
3805 км.
3 д. 4 ч. 0 мин.
Иланская
18:08
18:25
3828 км.
3 д. 4 ч. 33 мин.
Ингашская
18:59
19:00
3855 км.
3 д. 5 ч. 24 мин.
Решоты
19:40
19:41
3898 км.
3 д. 6 ч. 5 мин.
Тайшет
20:47
20:50
3952 км.
3 д. 7 ч. 12 мин.
Сосновые Родники
22:46
22:47
4042 км.
3 д. 9 ч. 11 мин.
Чуна
23:02
23:04
4054 км.
3 д. 9 ч. 27 мин.
Вихоревка
01:08
01:33
4149 км.
3 д. 11 ч. 33 мин.
Анзеби
02:00
02:03
4168 км.
3 д. 12 ч. 25 мин.
Падунские Пороги
02:46
02:49
4191 км.
3 д. 13 ч. 11 мин.
Гидростроитель
03:07
03:10
4202 км.
3 д. 13 ч. 32 мин.
Кежемская
04:14
04:15
4248 км.
3 д. 14 ч. 39 мин.
Видим
05:11
05:12
4292 км.
3 д. 15 ч. 36 мин.
Коршуниха-Ангарская
06:45
06:58
4357 км.
3 д. 17 ч. 10 мин.
Лена
09:50
10:20
4458 км.
3 д. 20 ч. 15 мин.
Звездная
11:30
11:31
4504 км.
3 д. 21 ч. 55 мин.
Ния
12:09
12:10
4531 км.
3 д. 22 ч. 34 мин.
Небель
12:43
12:44
4556 км.
3 д. 23 ч. 8 мин.
Киренга
13:21
13:24
4588 км.
3 д. 23 ч. 46 мин.
Улькан
14:03
14:05
4624 км.
4 д. 0 ч. 28 мин.
Северобайкальск
16:15
17:15
4725 км.
4 д. 2 ч. 40 мин.
Нижнеангарск
17:45
17:46
4750 км.
4 д. 4 ч. 10 мин.
Кичера
18:20
18:22
4783 км.
4 д. 4 ч. 45 мин.
Ангоя
19:08
19:09
4833 км.
4 д. 5 ч. 33 мин.
Новый Уоян
20:05
20:18
4886 км.
4 д. 6 ч. 30 мин.
Кюхельбекерская
21:25
21:27
4953 км.
4 д. 7 ч. 50 мин.
Окусикан
22:23
22:30
4999 км.
4 д. 8 ч. 48 мин.
Таксимо
23:51
00:54
5080 км.
4 д. 10 ч. 16 мин.
Куанда
02:25
02:34
5156 км.
4 д. 12 ч. 50 мин.
Новая Чара
05:03
06:00
5300 км.
4 д. 15 ч. 28 мин.
Икабья
06:32
06:35
5337 км.
4 д. 16 ч. 57 мин.
Хани
08:41
08:43
5409 км.
4 д. 19 ч. 6 мин.
Олекма
09:38
09:43
5457 км.
4 д. 20 ч. 3 мин.
Юктали
11:32
11:52
5529 км.
4 д. 21 ч. 57 мин.
Чильчи
13:47
13:50
5609 км.
5 д. 0 ч. 12 мин.
Лопча
14:38
14:41
5644 км.
5 д. 1 ч. 3 мин.
Ларба
15:32
15:35
5681 км.
5 д. 1 ч. 57 мин.
Хорогочи
16:26
16:29
5724 км.
5 д. 2 ч. 51 мин.
Кувыкта
17:13
17:18
5759 км.
5 д. 3 ч. 38 мин.
Тында
18:06
19:30
5792 км.
5 д. 4 ч. 31 мин.
Окурдан
23:01
23:11
5915 км.
5 д. 9 ч. 26 мин.
Беркакит
00:01
00:21
5952 км.
5 д. 10 ч. 26 мин.
Нерюнгри
00:32
5960 км.
5 д. 10 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нерюнгри Распечатать расписание поезда