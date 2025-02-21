Поезд 924М Москва — Нерюнгри (По Золотому Кольцу)

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:35

Москва

5 д. 10 ч. 57 мин.

00:32

Нерюнгри

66

Маршрут следования поезда 924М Москва — Нерюнгри на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Нерюнгри с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Москва
Ярославский Вокзал

13:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Владимир

16:24

26 мин.

16:50

176 км.

2 ч. 49 мин.

Ковров 1

17:32

2 мин.

17:34

236 км.

3 ч. 57 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

19:50

32 мин.

20:22

398 км.

6 ч. 15 мин.

Семенов

21:14

2 мин.

21:16

459 км.

7 ч. 39 мин.

Урень

22:33

2 мин.

22:35

567 км.

8 ч. 58 мин.

Шахунья

23:17

2 мин.

23:19

621 км.

9 ч. 42 мин.

Котельнич 1

00:47

2 мин.

00:49

745 км.

11 ч. 12 мин.

Киров
Пассажирский

02:03

25 мин.

02:28

826 км.

12 ч. 28 мин.

Зуевка

04:02

2 мин.

04:04

914 км.

14 ч. 27 мин.

Яр

04:57

2 мин.

04:59

973 км.

15 ч. 22 мин.

Глазов

05:29

3 мин.

05:32

1008 км.

15 ч. 54 мин.

Балезино

05:57

28 мин.

06:25

1034 км.

16 ч. 22 мин.

Пермь 2

10:12

20 мин.

10:32

1221 км.

20 ч. 37 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

17:00

53 мин.

17:53

1514 км.

1 д. 3 ч. 25 мин.

Тюмень

23:16

19 мин.

23:35

1813 км.

1 д. 9 ч. 41 мин.

Омск
Пассажирский

06:44

16 мин.

07:00

2359 км.

1 д. 17 ч. 9 мин.

Барабинск

11:40

40 мин.

12:20

2677 км.

1 д. 22 ч. 5 мин.

Новосибирск
Главный

17:08

40 мин.

17:48

2967 км.

2 д. 3 ч. 33 мин.

Мариинск

23:52

93 мин.

01:25

3298 км.

2 д. 10 ч. 17 мин.

Красноярск
Пассажирский

08:25

323 мин.

13:48

3614 км.

2 д. 18 ч. 50 мин.

Уяр

15:50

2 мин.

15:52

3710 км.

3 д. 2 ч. 15 мин.

Заозерная

16:24

2 мин.

16:26

3738 км.

3 д. 2 ч. 49 мин.

Канск-Енисейский

17:35

4 мин.

17:39

3805 км.

3 д. 4 ч. 0 мин.

Иланская

18:08

17 мин.

18:25

3828 км.

3 д. 4 ч. 33 мин.

Ингашская

18:59

1 мин.

19:00

3855 км.

3 д. 5 ч. 24 мин.

Решоты

19:40

1 мин.

19:41

3898 км.

3 д. 6 ч. 5 мин.

Тайшет

20:47

3 мин.

20:50

3952 км.

3 д. 7 ч. 12 мин.

Сосновые Родники

22:46

1 мин.

22:47

4042 км.

3 д. 9 ч. 11 мин.

Чуна

23:02

2 мин.

23:04

4054 км.

3 д. 9 ч. 27 мин.

Вихоревка

01:08

25 мин.

01:33

4149 км.

3 д. 11 ч. 33 мин.

Анзеби

02:00

3 мин.

02:03

4168 км.

3 д. 12 ч. 25 мин.

Падунские Пороги

02:46

3 мин.

02:49

4191 км.

3 д. 13 ч. 11 мин.

Гидростроитель

03:07

3 мин.

03:10

4202 км.

3 д. 13 ч. 32 мин.

Кежемская

04:14

1 мин.

04:15

4248 км.

3 д. 14 ч. 39 мин.

Видим

05:11

1 мин.

05:12

4292 км.

3 д. 15 ч. 36 мин.

Коршуниха-Ангарская

06:45

13 мин.

06:58

4357 км.

3 д. 17 ч. 10 мин.

Лена

09:50

30 мин.

10:20

4458 км.

3 д. 20 ч. 15 мин.

Звездная

11:30

1 мин.

11:31

4504 км.

3 д. 21 ч. 55 мин.

Ния

12:09

1 мин.

12:10

4531 км.

3 д. 22 ч. 34 мин.

Небель

12:43

1 мин.

12:44

4556 км.

3 д. 23 ч. 8 мин.

Киренга

13:21

3 мин.

13:24

4588 км.

3 д. 23 ч. 46 мин.

Улькан

14:03

2 мин.

14:05

4624 км.

4 д. 0 ч. 28 мин.

Северобайкальск

16:15

60 мин.

17:15

4725 км.

4 д. 2 ч. 40 мин.

Нижнеангарск

17:45

1 мин.

17:46

4750 км.

4 д. 4 ч. 10 мин.

Кичера

18:20

2 мин.

18:22

4783 км.

4 д. 4 ч. 45 мин.

Ангоя

19:08

1 мин.

19:09

4833 км.

4 д. 5 ч. 33 мин.

Новый Уоян

20:05

13 мин.

20:18

4886 км.

4 д. 6 ч. 30 мин.

Кюхельбекерская

21:25

2 мин.

21:27

4953 км.

4 д. 7 ч. 50 мин.

Окусикан

22:23

7 мин.

22:30

4999 км.

4 д. 8 ч. 48 мин.

Таксимо

23:51

63 мин.

00:54

5080 км.

4 д. 10 ч. 16 мин.

Куанда

02:25

9 мин.

02:34

5156 км.

4 д. 12 ч. 50 мин.

Новая Чара

05:03

57 мин.

06:00

5300 км.

4 д. 15 ч. 28 мин.

Икабья

06:32

3 мин.

06:35

5337 км.

4 д. 16 ч. 57 мин.

Хани

08:41

2 мин.

08:43

5409 км.

4 д. 19 ч. 6 мин.

Олекма

09:38

5 мин.

09:43

5457 км.

4 д. 20 ч. 3 мин.

Юктали

11:32

20 мин.

11:52

5529 км.

4 д. 21 ч. 57 мин.

Чильчи

13:47

3 мин.

13:50

5609 км.

5 д. 0 ч. 12 мин.

Лопча

14:38

3 мин.

14:41

5644 км.

5 д. 1 ч. 3 мин.

Ларба

15:32

3 мин.

15:35

5681 км.

5 д. 1 ч. 57 мин.

Хорогочи

16:26

3 мин.

16:29

5724 км.

5 д. 2 ч. 51 мин.

Кувыкта

17:13

5 мин.

17:18

5759 км.

5 д. 3 ч. 38 мин.

Тында

18:06

84 мин.

19:30

5792 км.

5 д. 4 ч. 31 мин.

Окурдан

23:01

10 мин.

23:11

5915 км.

5 д. 9 ч. 26 мин.

Беркакит

00:01

20 мин.

00:21

5952 км.

5 д. 10 ч. 26 мин.

Нерюнгри

00:32

5960 км.

5 д. 10 ч. 57 мин.

Информация о поезде 924М

Планируете поездку по маршруту Москва — Нерюнгри? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 924М. Этот поезд отправляется со станции Москва в 13:35 и прибывает на конечную станцию Нерюнгри в 00:32. Вся дорога занимает 5 д. 10 ч. 57 мин., а суммарное время стоянок составляет - 20 ч. 28 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 924М

Количество остановок поезда:

66 станций

Самая длинная остановка:

323 мин. – станция Красноярск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 924М:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
