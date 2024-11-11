Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 012Я Москва — Новый Уренгой.
Продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
14:00
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
51
Маршрут следования поезда 012Я Москва — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
16:32
16:58
176 км.
2 ч. 32 мин.
Ковров 1
17:41
17:43
236 км.
3 ч. 41 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:52
20:22
398 км.
5 ч. 52 мин.
Семенов
21:15
21:17
459 км.
7 ч. 15 мин.
Урень
22:35
22:37
567 км.
8 ч. 35 мин.
Шахунья
23:19
23:21
621 км.
9 ч. 19 мин.
Котельнич 1
00:50
00:52
745 км.
10 ч. 50 мин.
Киров
Пассажирский
02:04
02:29
826 км.
12 ч. 4 мин.
Зуевка
04:00
04:02
914 км.
14 ч. 0 мин.
Яр
04:56
04:58
973 км.
14 ч. 56 мин.
Глазов
05:27
05:30
1008 км.
15 ч. 27 мин.
Балезино
05:58
06:26
1034 км.
15 ч. 58 мин.
Кез
07:13
07:15
1076 км.
17 ч. 13 мин.
Верещагино
08:27
08:29
1135 км.
18 ч. 27 мин.
Менделеево
08:58
09:00
1157 км.
18 ч. 58 мин.
Пермь 2
10:29
11:16
1229 км.
20 ч. 29 мин.
Левшино
11:40
11:43
1247 км.
21 ч. 40 мин.
Чусовская
13:47
14:10
1334 км.
23 ч. 47 мин.
Пашия
15:20
15:27
1363 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Теплая Гора
16:30
16:34
1409 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Гороблагодатская
17:55
17:57
1456 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Нижний Тагил
18:54
19:30
1499 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Невьянск
20:17
20:19
1546 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Верх-Нейвинск
20:46
20:48
1572 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
22:01
22:29
1624 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Богданович
23:55
23:57
1712 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Еланский
00:22
00:24
1738 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Камышлов
00:42
00:44
1752 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Талица
01:43
01:45
1818 км.
1 д. 11 ч. 43 мин.
Тюмень
03:34
04:58
1925 км.
1 д. 13 ч. 34 мин.
Картымская
06:24
06:26
1988 км.
1 д. 16 ч. 24 мин.
Усть-Тавда
07:30
07:32
2045 км.
1 д. 17 ч. 30 мин.
Тобольск
08:49
08:59
2133 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Юность-Комсомольская
10:21
10:23
2218 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Демьянка
11:46
12:02
2302 км.
1 д. 21 ч. 46 мин.
Салым
13:30
13:32
2402 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Куть-Ях
14:17
14:19
2444 км.
2 д. 0 ч. 17 мин.
Пыть-Ях
15:17
15:32
2508 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
Усть-Юган
15:57
15:59
2531 км.
2 д. 1 ч. 57 мин.
Сургут
17:25
18:25
2573 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Ульт Ягун
19:28
19:30
2625 км.
2 д. 5 ч. 28 мин.
Когалым
20:58
21:03
2711 км.
2 д. 6 ч. 58 мин.
Ноябрьск 1
22:53
22:58
2814 км.
2 д. 8 ч. 53 мин.
Ноябрьск 2
23:17
23:27
2825 км.
2 д. 9 ч. 17 мин.
Ханымей
00:34
00:39
2888 км.
2 д. 10 ч. 34 мин.
Пурпе
03:07
03:24
2980 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Пуровск
04:28
04:33
3044 км.
2 д. 14 ч. 28 мин.
Сывдарма
05:19
05:21
3081 км.
2 д. 15 ч. 19 мин.
Коротчаево
06:48
06:58
3157 км.
2 д. 16 ч. 48 мин.
Новый Уренгой
08:30
3226 км.
2 д. 18 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Новый Уренгой Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Оставлю свой негативный отзыв, потому что так нельзя ездить. Кондиционер нельзя регулировать в каждом отдельном купе, поэтому получается так, что едешь и мёрзнешь. А когда едешь с ребенком – то вообще кошмар. Также второй минус – это УЗКИЕ ПОЛКИ. Если вы миниатюрна женщина или ребенок – то будет удобно. Но вот мой муж не дюймовочка, так и не выспался.
Ехал 14.01.2021 – было очень холодно. Благо проводники помогли, дали второе одеяло, за что им огромное спасибо.
Персонал отличный, ехала в 5 вагоне, только положительные впечатления от этой долгой поездки. Хочу выразить всем работникам поезда огромную благодарность за ту работу, которую вы делаете!
Поездка выдалась приятной и комфортной! Спасибо!!!! Я была приятно удивлена сервисом наших поездов!!!))))))
15.07.2021 ехали всей семьей к родителям мужа чуть больше суток на этом поезде. В целом могу сказать, что у меня остались только положительные впечатления от поездки на этом поезде. Очень вежливые проводницы и вкусная еда. Рекомендую!