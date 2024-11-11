Поезд 012Я Москва — Новый Уренгой (Ямал)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:00

Москва

2 д. 18 ч. 30 мин.

08:30

Новый Уренгой

51

Маршрут следования поезда 012Я Москва — Новый Уренгой на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Новый Уренгой с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

14:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Владимир

16:32

26 мин.

16:58

176 км.

2 ч. 32 мин.

Ковров 1

17:41

2 мин.

17:43

236 км.

3 ч. 41 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

19:52

30 мин.

20:22

398 км.

5 ч. 52 мин.

Семенов

21:15

2 мин.

21:17

459 км.

7 ч. 15 мин.

Урень

22:35

2 мин.

22:37

567 км.

8 ч. 35 мин.

Шахунья

23:19

2 мин.

23:21

621 км.

9 ч. 19 мин.

Котельнич 1

00:50

2 мин.

00:52

745 км.

10 ч. 50 мин.

Киров
Пассажирский

02:04

25 мин.

02:29

826 км.

12 ч. 4 мин.

Зуевка

04:00

2 мин.

04:02

914 км.

14 ч. 0 мин.

Яр

04:56

2 мин.

04:58

973 км.

14 ч. 56 мин.

Глазов

05:27

3 мин.

05:30

1008 км.

15 ч. 27 мин.

Балезино

05:58

28 мин.

06:26

1034 км.

15 ч. 58 мин.

Кез

07:13

2 мин.

07:15

1076 км.

17 ч. 13 мин.

Верещагино

08:27

2 мин.

08:29

1135 км.

18 ч. 27 мин.

Менделеево

08:58

2 мин.

09:00

1157 км.

18 ч. 58 мин.

Пермь 2

10:29

47 мин.

11:16

1229 км.

20 ч. 29 мин.

Левшино

11:40

3 мин.

11:43

1247 км.

21 ч. 40 мин.

Чусовская

13:47

23 мин.

14:10

1334 км.

23 ч. 47 мин.

Пашия

15:20

7 мин.

15:27

1363 км.

1 д. 1 ч. 20 мин.

Теплая Гора

16:30

4 мин.

16:34

1409 км.

1 д. 2 ч. 30 мин.

Гороблагодатская

17:55

2 мин.

17:57

1456 км.

1 д. 3 ч. 55 мин.

Нижний Тагил

18:54

36 мин.

19:30

1499 км.

1 д. 4 ч. 54 мин.

Невьянск

20:17

2 мин.

20:19

1546 км.

1 д. 6 ч. 17 мин.

Верх-Нейвинск

20:46

2 мин.

20:48

1572 км.

1 д. 6 ч. 46 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

22:01

28 мин.

22:29

1624 км.

1 д. 8 ч. 1 мин.

Богданович

23:55

2 мин.

23:57

1712 км.

1 д. 9 ч. 55 мин.

Еланский

00:22

2 мин.

00:24

1738 км.

1 д. 10 ч. 22 мин.

Камышлов

00:42

2 мин.

00:44

1752 км.

1 д. 10 ч. 42 мин.

Талица

01:43

2 мин.

01:45

1818 км.

1 д. 11 ч. 43 мин.

Тюмень

03:34

84 мин.

04:58

1925 км.

1 д. 13 ч. 34 мин.

Картымская

06:24

2 мин.

06:26

1988 км.

1 д. 16 ч. 24 мин.

Усть-Тавда

07:30

2 мин.

07:32

2045 км.

1 д. 17 ч. 30 мин.

Тобольск

08:49

10 мин.

08:59

2133 км.

1 д. 18 ч. 49 мин.

Юность-Комсомольская

10:21

2 мин.

10:23

2218 км.

1 д. 20 ч. 21 мин.

Демьянка

11:46

16 мин.

12:02

2302 км.

1 д. 21 ч. 46 мин.

Салым

13:30

2 мин.

13:32

2402 км.

1 д. 23 ч. 30 мин.

Куть-Ях

14:17

2 мин.

14:19

2444 км.

2 д. 0 ч. 17 мин.

Пыть-Ях

15:17

15 мин.

15:32

2508 км.

2 д. 1 ч. 17 мин.

Усть-Юган

15:57

2 мин.

15:59

2531 км.

2 д. 1 ч. 57 мин.

Сургут

17:25

60 мин.

18:25

2573 км.

2 д. 3 ч. 25 мин.

Ульт Ягун

19:28

2 мин.

19:30

2625 км.

2 д. 5 ч. 28 мин.

Когалым

20:58

5 мин.

21:03

2711 км.

2 д. 6 ч. 58 мин.

Ноябрьск 1

22:53

5 мин.

22:58

2814 км.

2 д. 8 ч. 53 мин.

Ноябрьск 2

23:17

10 мин.

23:27

2825 км.

2 д. 9 ч. 17 мин.

Ханымей

00:34

5 мин.

00:39

2888 км.

2 д. 10 ч. 34 мин.

Пурпе

03:07

17 мин.

03:24

2980 км.

2 д. 13 ч. 7 мин.

Пуровск

04:28

5 мин.

04:33

3044 км.

2 д. 14 ч. 28 мин.

Сывдарма

05:19

2 мин.

05:21

3081 км.

2 д. 15 ч. 19 мин.

Коротчаево

06:48

10 мин.

06:58

3157 км.

2 д. 16 ч. 48 мин.

Новый Уренгой

08:30

3226 км.

2 д. 18 ч. 30 мин.

Информация о поезде 012Я

Планируете поездку по маршруту Москва — Новый Уренгой? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 012Я. Этот поезд отправляется со станции Москва в 14:00 и прибывает на конечную станцию Новый Уренгой в 08:30. Вся дорога занимает 2 д. 18 ч. 30 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 12 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 16439 руб.
  • стоимость купейного места – 20348 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 012Я Москва - Новый Уренгой: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

84 мин. – станция Тюмень

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

16439 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Жанна Ивановна

    Оставлю свой негативный отзыв, потому что так нельзя ездить. Кондиционер нельзя регулировать в каждом отдельном купе, поэтому получается так, что едешь и мёрзнешь. А когда едешь с ребенком – то вообще кошмар. Также второй минус – это УЗКИЕ ПОЛКИ. Если вы миниатюрна женщина или ребенок – то будет удобно. Но вот мой муж не дюймовочка, так и не выспался.

  2. Михаил В

    Ехал 14.01.2021 – было очень холодно. Благо проводники помогли, дали второе одеяло, за что им огромное спасибо.

  3. Валентинка

    Персонал отличный, ехала в 5 вагоне, только положительные впечатления от этой долгой поездки. Хочу выразить всем работникам поезда огромную благодарность за ту работу, которую вы делаете!

  4. Алиса

    Поездка выдалась приятной и комфортной! Спасибо!!!! Я была приятно удивлена сервисом наших поездов!!!))))))

  5. Тамара Павловна Грин

    15.07.2021 ехали всей семьей к родителям мужа чуть больше суток на этом поезде. В целом могу сказать, что у меня остались только положительные впечатления от поездки на этом поезде. Очень вежливые проводницы и вкусная еда. Рекомендую!

Оставить отзыв о поезде 012Я:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
