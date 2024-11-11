Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 091И Северобайкальск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
12:24
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
65
Маршрут следования поезда 091И Северобайкальск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северобайкальск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северобайкальск
12:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Улькан
14:54
14:59
101 км.
2 ч. 30 мин.
Киренга
15:48
15:58
137 км.
3 ч. 24 мин.
Небель
16:49
16:50
169 км.
4 ч. 25 мин.
Ния
17:32
17:33
194 км.
5 ч. 8 мин.
Звездная
18:09
18:10
221 км.
5 ч. 45 мин.
Лена
19:26
19:56
267 км.
7 ч. 2 мин.
Янталь
20:41
20:42
300 км.
8 ч. 17 мин.
Ручей
20:55
20:56
309 км.
8 ч. 31 мин.
Коршуниха-Ангарская
22:46
22:59
374 км.
10 ч. 22 мин.
Видим
00:39
00:40
439 км.
12 ч. 15 мин.
Речушка
01:08
01:09
459 км.
12 ч. 44 мин.
Кежемская
01:44
01:45
485 км.
13 ч. 20 мин.
Гидростроитель
02:41
02:46
531 км.
14 ч. 17 мин.
Падунские Пороги
03:05
03:15
542 км.
14 ч. 41 мин.
Анзеби
03:47
03:52
565 км.
15 ч. 23 мин.
Вихоревка
04:18
04:44
584 км.
15 ч. 54 мин.
Чуна
06:41
06:43
679 км.
18 ч. 17 мин.
Сосновые Родники
06:58
07:00
691 км.
18 ч. 34 мин.
Новочунка
07:13
07:15
702 км.
18 ч. 49 мин.
Тайшет
09:08
09:11
783 км.
20 ч. 44 мин.
Решоты
10:11
10:12
837 км.
21 ч. 47 мин.
Ингашская
10:51
10:52
880 км.
22 ч. 27 мин.
Иланская
11:19
11:36
907 км.
22 ч. 55 мин.
Канск-Енисейский
12:04
12:09
930 км.
23 ч. 40 мин.
Заозерная
13:17
13:20
997 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Уяр
13:54
13:55
1025 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Красноярск
Пассажирский
15:57
16:48
1121 км.
1 д. 3 ч. 33 мин.
Ачинск 1
19:37
19:40
1267 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Боготол
20:40
20:42
1328 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Мариинск
22:31
22:58
1438 км.
1 д. 10 ч. 7 мин.
Анжерская
00:37
00:39
1543 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Тайга
01:11
01:16
1569 км.
1 д. 12 ч. 47 мин.
Юрга 1
02:16
02:18
1631 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Новосибирск
Главный
04:41
05:31
1775 км.
1 д. 16 ч. 17 мин.
Чулымская
07:05
07:07
1897 км.
1 д. 18 ч. 41 мин.
Каргат
07:38
07:40
1942 км.
1 д. 19 ч. 14 мин.
Убинская
08:13
08:15
1983 км.
1 д. 19 ч. 49 мин.
Барабинск
09:07
09:37
2066 км.
1 д. 20 ч. 43 мин.
Озеро-Карачинское
10:55
11:00
2154 км.
1 д. 22 ч. 31 мин.
Татарская
11:49
11:51
2217 км.
1 д. 23 ч. 25 мин.
Калачинская
12:52
12:54
2306 км.
2 д. 0 ч. 28 мин.
Омск
Пассажирский
13:55
14:15
2382 км.
2 д. 1 ч. 31 мин.
Ишим
17:39
17:44
2658 км.
2 д. 5 ч. 15 мин.
Тюмень
21:10
21:29
2927 км.
2 д. 8 ч. 46 мин.
Талица
23:21
23:23
3034 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:38
03:11
3225 км.
2 д. 14 ч. 14 мин.
Первоуральск
03:55
03:57
3263 км.
2 д. 15 ч. 31 мин.
Кунгур
07:19
07:21
3452 км.
2 д. 18 ч. 55 мин.
Пермь 2
08:52
09:31
3532 км.
2 д. 20 ч. 28 мин.
Верещагино
11:16
11:18
3622 км.
2 д. 22 ч. 52 мин.
Балезино
13:01
13:29
3719 км.
3 д. 0 ч. 37 мин.
Глазов
13:59
14:01
3745 км.
3 д. 1 ч. 35 мин.
Яр
14:38
14:39
3780 км.
3 д. 2 ч. 14 мин.
Зуевка
15:30
15:32
3839 км.
3 д. 3 ч. 6 мин.
Киров
Пассажирский
17:03
17:20
3927 км.
3 д. 4 ч. 39 мин.
Котельнич 1
18:48
18:50
4008 км.
3 д. 6 ч. 24 мин.
Шахунья
20:29
20:31
4132 км.
3 д. 8 ч. 5 мин.
Урень
21:13
21:15
4186 км.
3 д. 8 ч. 49 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:18
23:30
4355 км.
3 д. 10 ч. 54 мин.
Дзержинск
00:01
00:03
4387 км.
3 д. 11 ч. 37 мин.
Ильино
00:26
00:28
4420 км.
3 д. 12 ч. 2 мин.
Ковров 1
02:11
02:13
4520 км.
3 д. 13 ч. 47 мин.
Владимир
02:59
03:25
4580 км.
3 д. 14 ч. 35 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:28
4756 км.
3 д. 18 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Езжу этим поездом уже не первый раз и все нравится. Плацкарт в отличном состоянии. Очень чистенько и уютно. Биотуалеты комфортные. В наличие есть все, начиная от туалетной бумаги и жидкого мыла и заканчивая накладками на сиденье унитаза.
Брала билет в купе. Никаких серьезных замечаний нет. Проводники работают на совесть, слаженно и профессионально. Очень приветливые и дружелюбные. На замечания реагируют без хамства.
Я осталась недовольна поездкой и сейчас расскажу в чем была проблема. Дело в том, что у нас был только один проводник на 2 вагона. Как вы понимаете, он то тут, то там. Двери между вагонами постоянно были открыты и задувало ветром. Не самое приятное ощущение во время поездки.
Из окон очень сильно задувает и ночью ехать просто невозможно. Мне надуло в шею так, что потом еще 2 недели не могла нормально её ворочать. Непонятно только за что такая высокая стоимость билетов? Где удобства за которые мы заплатили????????
Одним словом Россия. Когда зашел в поезд я не смог разместиться на своем месте, потому что там было столько мусора, что такое чувство как будто мусорную корзину ровным слоем разбросали по всему вагону. Какие-то бумажки от конфет, банановая кожура, обрывки бумаги. Свиньи ехали не иначе. Минут 15 ждал пока придут и подметут все это чтобы можно было занять свое место.
Добрый день мне всё понравлоись! Вкусный кофе (не растворимый) из кофемашины и очень улыбчивые проводники сделали мою поездку очень приятно. Спасибо им большое.
Когда старые вагоны полностью заменят на новые – тогда и будет хорошо. Все проблемы только из-за убитых в хлам вагонов. Персонал молодцы.