Поезд 091И Северобайкальск — Москва (Северобайкальск – Москва)

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:24

Северобайкальск

3 д. 18 ч. 4 мин.

06:28

Москва

65

Маршрут следования поезда 091И Северобайкальск — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Северобайкальск — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Северобайкальск

12:24

0 км.

0 ч. 0 мин.

Улькан

14:54

5 мин.

14:59

101 км.

2 ч. 30 мин.

Киренга

15:48

10 мин.

15:58

137 км.

3 ч. 24 мин.

Небель

16:49

1 мин.

16:50

169 км.

4 ч. 25 мин.

Ния

17:32

1 мин.

17:33

194 км.

5 ч. 8 мин.

Звездная

18:09

1 мин.

18:10

221 км.

5 ч. 45 мин.

Лена

19:26

30 мин.

19:56

267 км.

7 ч. 2 мин.

Янталь

20:41

1 мин.

20:42

300 км.

8 ч. 17 мин.

Ручей

20:55

1 мин.

20:56

309 км.

8 ч. 31 мин.

Коршуниха-Ангарская

22:46

13 мин.

22:59

374 км.

10 ч. 22 мин.

Видим

00:39

1 мин.

00:40

439 км.

12 ч. 15 мин.

Речушка

01:08

1 мин.

01:09

459 км.

12 ч. 44 мин.

Кежемская

01:44

1 мин.

01:45

485 км.

13 ч. 20 мин.

Гидростроитель

02:41

5 мин.

02:46

531 км.

14 ч. 17 мин.

Падунские Пороги

03:05

10 мин.

03:15

542 км.

14 ч. 41 мин.

Анзеби

03:47

5 мин.

03:52

565 км.

15 ч. 23 мин.

Вихоревка

04:18

26 мин.

04:44

584 км.

15 ч. 54 мин.

Чуна

06:41

2 мин.

06:43

679 км.

18 ч. 17 мин.

Сосновые Родники

06:58

2 мин.

07:00

691 км.

18 ч. 34 мин.

Новочунка

07:13

2 мин.

07:15

702 км.

18 ч. 49 мин.

Тайшет

09:08

3 мин.

09:11

783 км.

20 ч. 44 мин.

Решоты

10:11

1 мин.

10:12

837 км.

21 ч. 47 мин.

Ингашская

10:51

1 мин.

10:52

880 км.

22 ч. 27 мин.

Иланская

11:19

17 мин.

11:36

907 км.

22 ч. 55 мин.

Канск-Енисейский

12:04

5 мин.

12:09

930 км.

23 ч. 40 мин.

Заозерная

13:17

3 мин.

13:20

997 км.

1 д. 0 ч. 53 мин.

Уяр

13:54

1 мин.

13:55

1025 км.

1 д. 1 ч. 30 мин.

Красноярск
Пассажирский

15:57

51 мин.

16:48

1121 км.

1 д. 3 ч. 33 мин.

Ачинск 1

19:37

3 мин.

19:40

1267 км.

1 д. 7 ч. 13 мин.

Боготол

20:40

2 мин.

20:42

1328 км.

1 д. 8 ч. 16 мин.

Мариинск

22:31

27 мин.

22:58

1438 км.

1 д. 10 ч. 7 мин.

Анжерская

00:37

2 мин.

00:39

1543 км.

1 д. 12 ч. 13 мин.

Тайга

01:11

5 мин.

01:16

1569 км.

1 д. 12 ч. 47 мин.

Юрга 1

02:16

2 мин.

02:18

1631 км.

1 д. 13 ч. 52 мин.

Новосибирск
Главный

04:41

50 мин.

05:31

1775 км.

1 д. 16 ч. 17 мин.

Чулымская

07:05

2 мин.

07:07

1897 км.

1 д. 18 ч. 41 мин.

Каргат

07:38

2 мин.

07:40

1942 км.

1 д. 19 ч. 14 мин.

Убинская

08:13

2 мин.

08:15

1983 км.

1 д. 19 ч. 49 мин.

Барабинск

09:07

30 мин.

09:37

2066 км.

1 д. 20 ч. 43 мин.

Озеро-Карачинское

10:55

5 мин.

11:00

2154 км.

1 д. 22 ч. 31 мин.

Татарская

11:49

2 мин.

11:51

2217 км.

1 д. 23 ч. 25 мин.

Калачинская

12:52

2 мин.

12:54

2306 км.

2 д. 0 ч. 28 мин.

Омск
Пассажирский

13:55

20 мин.

14:15

2382 км.

2 д. 1 ч. 31 мин.

Ишим

17:39

5 мин.

17:44

2658 км.

2 д. 5 ч. 15 мин.

Тюмень

21:10

19 мин.

21:29

2927 км.

2 д. 8 ч. 46 мин.

Талица

23:21

2 мин.

23:23

3034 км.

2 д. 10 ч. 57 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

02:38

33 мин.

03:11

3225 км.

2 д. 14 ч. 14 мин.

Первоуральск

03:55

2 мин.

03:57

3263 км.

2 д. 15 ч. 31 мин.

Кунгур

07:19

2 мин.

07:21

3452 км.

2 д. 18 ч. 55 мин.

Пермь 2

08:52

39 мин.

09:31

3532 км.

2 д. 20 ч. 28 мин.

Верещагино

11:16

2 мин.

11:18

3622 км.

2 д. 22 ч. 52 мин.

Балезино

13:01

28 мин.

13:29

3719 км.

3 д. 0 ч. 37 мин.

Глазов

13:59

2 мин.

14:01

3745 км.

3 д. 1 ч. 35 мин.

Яр

14:38

1 мин.

14:39

3780 км.

3 д. 2 ч. 14 мин.

Зуевка

15:30

2 мин.

15:32

3839 км.

3 д. 3 ч. 6 мин.

Киров
Пассажирский

17:03

17 мин.

17:20

3927 км.

3 д. 4 ч. 39 мин.

Котельнич 1

18:48

2 мин.

18:50

4008 км.

3 д. 6 ч. 24 мин.

Шахунья

20:29

2 мин.

20:31

4132 км.

3 д. 8 ч. 5 мин.

Урень

21:13

2 мин.

21:15

4186 км.

3 д. 8 ч. 49 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

23:18

12 мин.

23:30

4355 км.

3 д. 10 ч. 54 мин.

Дзержинск

00:01

2 мин.

00:03

4387 км.

3 д. 11 ч. 37 мин.

Ильино

00:26

2 мин.

00:28

4420 км.

3 д. 12 ч. 2 мин.

Ковров 1

02:11

2 мин.

02:13

4520 км.

3 д. 13 ч. 47 мин.

Владимир

02:59

26 мин.

03:25

4580 км.

3 д. 14 ч. 35 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

06:28

4756 км.

3 д. 18 ч. 4 мин.

Информация о поезде 091И

Планируете поездку по маршруту Северобайкальск — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 091И. Этот поезд отправляется со станции Северобайкальск в 12:24 и прибывает на конечную станцию Москва в 06:28. Вся дорога занимает 3 д. 18 ч. 4 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 10043 руб.
  • стоимость купейного места – 12352 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 091И Северобайкальск - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

65 станций

Самая длинная остановка:

51 мин. – станция Красноярск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

10043 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Валерия

    Езжу этим поездом уже не первый раз и все нравится. Плацкарт в отличном состоянии. Очень чистенько и уютно. Биотуалеты комфортные. В наличие есть все, начиная от туалетной бумаги и жидкого мыла и заканчивая накладками на сиденье унитаза.

  2. Эльмира

    Брала билет в купе. Никаких серьезных замечаний нет. Проводники работают на совесть, слаженно и профессионально. Очень приветливые и дружелюбные. На замечания реагируют без хамства.

  3. Светлана Иосифовна

    Я осталась недовольна поездкой и сейчас расскажу в чем была проблема. Дело в том, что у нас был только один проводник на 2 вагона. Как вы понимаете, он то тут, то там. Двери между вагонами постоянно были открыты и задувало ветром. Не самое приятное ощущение во время поездки.

  4. Маря

    Из окон очень сильно задувает и ночью ехать просто невозможно. Мне надуло в шею так, что потом еще 2 недели не могла нормально её ворочать. Непонятно только за что такая высокая стоимость билетов? Где удобства за которые мы заплатили????????

  5. Стас

    Одним словом Россия. Когда зашел в поезд я не смог разместиться на своем месте, потому что там было столько мусора, что такое чувство как будто мусорную корзину ровным слоем разбросали по всему вагону. Какие-то бумажки от конфет, банановая кожура, обрывки бумаги. Свиньи ехали не иначе. Минут 15 ждал пока придут и подметут все это чтобы можно было занять свое место.

  6. Ирина

    Добрый день мне всё понравлоись! Вкусный кофе (не растворимый) из кофемашины и очень улыбчивые проводники сделали мою поездку очень приятно. Спасибо им большое.

  7. Дмитрий Анатольевич

    Когда старые вагоны полностью заменят на новые – тогда и будет хорошо. Все проблемы только из-за убитых в хлам вагонов. Персонал молодцы.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
