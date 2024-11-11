Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 037Н Томск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 037Н Томск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
08:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
08:48
09:05
5 км.
0 ч. 14 мин.
Тайга
10:23
11:07
64 км.
1 ч. 49 мин.
Юрга 1
12:10
12:12
126 км.
3 ч. 36 мин.
Болотная
12:40
12:42
154 км.
4 ч. 6 мин.
Новосибирск
Главный
14:54
16:09
272 км.
6 ч. 20 мин.
Обь
16:30
16:32
283 км.
7 ч. 56 мин.
Барабинск
19:32
20:02
563 км.
10 ч. 58 мин.
Озеро-Карачинское
20:59
21:04
651 км.
12 ч. 25 мин.
Чаны
21:16
21:18
663 км.
12 ч. 42 мин.
Татарская
21:52
21:54
714 км.
13 ч. 18 мин.
Омск
Пассажирский
23:39
23:55
880 км.
15 ч. 5 мин.
Называевская
01:25
01:27
1026 км.
16 ч. 51 мин.
Ишим
03:03
03:19
1156 км.
18 ч. 29 мин.
Тюмень
06:46
07:06
1425 км.
22 ч. 12 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:44
12:12
1724 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Кунгур
16:13
16:15
1950 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Пермь 2
17:36
17:56
2030 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Верещагино
19:44
19:46
2120 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Балезино
21:31
21:57
2217 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Глазов
22:25
22:27
2243 км.
1 д. 13 ч. 51 мин.
Зуевка
23:45
23:46
2337 км.
1 д. 15 ч. 11 мин.
Киров
Пассажирский
01:10
01:25
2425 км.
1 д. 16 ч. 36 мин.
Шахунья
04:00
04:02
2629 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:42
07:54
2849 км.
1 д. 23 ч. 8 мин.
Ковров 1
09:54
09:56
3011 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Владимир
10:46
11:16
3071 км.
2 д. 2 ч. 12 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:13
3247 км.
2 д. 5 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Томск → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо за хорошую поездку! Нас всё устроило и понравилось!
Уютно и комфортно, поезд приехал без опозданий. Постельное белье было чистое и приятно пахло. Туалет тоже был чистым. Единственная недоработка – это то, что ночью куда-то пропала туалетная бумага, которая утром появилась снова.
Проводники – молодцы, вот что я могу сказать об этом поезде. Полы мылись часто и было чисто. Туалет был чистым. Единственный дискомфорт, который был, оставляли дети из соседнего купе, которые вели себя громко и постоянно бегали туда-сюда.
В сервис были включены даже тапочки, что было для нас удивлением! Очень чистый вагон и приятная атмосфера во время всей поездки. Хоть ехать было и долго, но время пролетело практически незаметно.
Понравился уровень обслуживания и комфорта в купе – были зарядки, телевизор и тепло. Никто не замерз и не простудился.