Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 072Е Санкт-Петербург — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
16:02
1 д. 11 ч. 32 мин.
03:34
42
Маршрут следования поезда 072Е Санкт-Петербург — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
16:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
18:00
18:03
103 км.
1 ч. 58 мин.
Тихвин
19:24
19:29
177 км.
3 ч. 22 мин.
Пикалево 1
20:06
20:08
210 км.
4 ч. 4 мин.
Ефимовская
20:50
20:52
244 км.
4 ч. 48 мин.
Подборовье
21:11
21:13
264 км.
5 ч. 9 мин.
Бабаево
22:13
22:47
317 км.
6 ч. 11 мин.
Кадуй
23:55
23:57
388 км.
7 ч. 53 мин.
Суда
00:17
00:19
411 км.
8 ч. 15 мин.
Череповец 1
00:51
01:05
432 км.
8 ч. 49 мин.
Шексна
01:44
01:57
466 км.
9 ч. 42 мин.
Чебсара
02:17
02:18
483 км.
10 ч. 15 мин.
Кипелово
02:39
02:40
501 км.
10 ч. 37 мин.
Вологда 1
03:30
03:56
543 км.
11 ч. 28 мин.
Вохтога
04:59
05:02
623 км.
12 ч. 57 мин.
Буй
05:38
06:00
670 км.
13 ч. 36 мин.
Россолово
06:29
06:30
697 км.
14 ч. 27 мин.
Галич
06:53
07:01
717 км.
14 ч. 51 мин.
Лопарево
07:24
07:25
736 км.
15 ч. 22 мин.
Антропово
07:42
07:44
756 км.
15 ч. 40 мин.
Николо-Полома
08:06
08:08
779 км.
16 ч. 4 мин.
Номжа
08:20
08:21
790 км.
16 ч. 18 мин.
Нея
08:35
08:37
806 км.
16 ч. 33 мин.
Брантовка
08:59
09:01
833 км.
16 ч. 57 мин.
Мантурово
09:27
09:29
857 км.
17 ч. 25 мин.
Шекшема
09:52
09:53
882 км.
17 ч. 50 мин.
Шарья
10:15
10:29
902 км.
18 ч. 13 мин.
Поназырево
11:04
11:06
948 км.
19 ч. 2 мин.
Гостовская
11:25
11:27
969 км.
19 ч. 23 мин.
Шабалино
11:48
11:49
993 км.
19 ч. 46 мин.
Свеча
12:07
12:08
1016 км.
20 ч. 5 мин.
Котельнич 1
12:51
12:53
1064 км.
20 ч. 49 мин.
Киров
Пассажирский
14:11
14:39
1145 км.
22 ч. 9 мин.
Зуевка
16:06
16:08
1233 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Яр
17:02
17:04
1292 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Глазов
17:34
17:36
1327 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Балезино
18:04
18:32
1353 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Верещагино
20:09
20:11
1450 км.
1 д. 4 ч. 7 мин.
Пермь 2
21:49
22:12
1540 км.
1 д. 5 ч. 47 мин.
Кунгур
23:40
23:42
1620 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Первоуральск
02:49
02:51
1809 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:34
1847 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Отличный поезд. Уже не в первый раз на нем езжу, всегда доволен. Рекомендую.
Здравствуйте! Хочу оставить свой отзыв про этот поезд. И раз на раз не приходится. Ездила на не несколько раз – иногда попадается хороший вагон, а иногда очень старый и разбитый. Соответственно впечатления двоякие. Проводники всегда более-менее открытые и приветливые, хамов не встречала. А вот с вагонами как повезет.
Очень быстро и хорошо доехали до конечной станции назначения. Никаких нареканий не было по ходу поездки.
Добрый день. Поездка прошла хорошо. Единственный момент который не понравился – не очень приятный запашок, которым тянуло из туалета. А в остальном все в порядке.
Обслуживание на высоте, в вагоне чистота. Проводницы приветливые. Цена на билет не сильно кусается. Рекомендую.
В этом направлении это лучший поезд. Конечно, если задаться целью, то всегда есть к чему придраться. Но я однозначно выбираю его среди всех остальных.