Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 212Ж Москва — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
16:32
17:00
176 км.
2 ч. 32 мин.
Ковров 1
17:38
17:40
236 км.
3 ч. 38 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:52
20:22
398 км.
5 ч. 52 мин.
Семенов
21:15
21:17
459 км.
7 ч. 15 мин.
Урень
22:35
22:37
567 км.
8 ч. 35 мин.
Шахунья
23:19
23:21
621 км.
9 ч. 19 мин.
Котельнич 1
00:50
00:52
745 км.
10 ч. 50 мин.
Киров
Пассажирский
02:04
02:29
826 км.
12 ч. 4 мин.
Зуевка
04:00
04:02
914 км.
14 ч. 0 мин.
Яр
04:56
04:58
973 км.
14 ч. 56 мин.
Глазов
05:27
05:30
1008 км.
15 ч. 27 мин.
Балезино
05:58
06:28
1034 км.
15 ч. 58 мин.
Кез
07:13
07:15
1076 км.
17 ч. 13 мин.
Верещагино
08:27
08:29
1135 км.
18 ч. 27 мин.
Менделеево
08:58
09:00
1157 км.
18 ч. 58 мин.
Пермь 2
10:29
11:16
1229 км.
20 ч. 29 мин.
Левшино
11:40
11:43
1247 км.
21 ч. 40 мин.
Чусовская
13:46
14:09
1334 км.
23 ч. 46 мин.
Пашия
15:09
15:12
1363 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Теплая Гора
16:16
16:20
1409 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Гороблагодатская
17:55
17:57
1456 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Нижний Тагил
18:54
19:30
1499 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Невьянск
20:17
20:19
1546 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Верх-Нейвинск
20:46
20:48
1572 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
22:01
22:29
1624 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Богданович
23:55
23:57
1712 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Еланский
00:22
00:24
1738 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Камышлов
00:42
00:44
1752 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Талица
01:43
01:45
1818 км.
1 д. 11 ч. 43 мин.
Тюмень
03:34
1925 км.
1 д. 13 ч. 34 мин.
