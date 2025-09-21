Маршрут следования поезда 940И Листвянка (ст. Байкал) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Листвянка (ст. Байкал) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Байкал
15:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красноярск
Пассажирский
04:00
15:20
907 км.
11 ч. 0 мин.
Новосибирск
Главный
04:41
17:17
1540 км.
10 ч. 19 мин.
Омск
Пассажирский
03:02
13:10
2146 км.
12 ч. 2 мин.
Пермь 2
08:10
17:30
3252 км.
17 ч. 10 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:50
20:20
4011 км.
17 ч. 50 мин.
Казань
Пассажирская
08:08
19:33
4336 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:23
5050 км.
2 д. 20 ч. 23 мин.
