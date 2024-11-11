Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 084Е Приобье — Москва.
Маршрут следования поезда 084Е Приобье — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
14:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
15:01
15:11
45 км.
0 ч. 49 мин.
Вонъеган
15:54
15:57
76 км.
1 ч. 42 мин.
Коммунистическая
17:10
17:13
114 км.
2 ч. 58 мин.
Конда
17:50
17:53
145 км.
3 ч. 38 мин.
Верхнекондинская
18:30
19:00
173 км.
4 ч. 18 мин.
Геологическая
19:18
19:33
187 км.
5 ч. 6 мин.
Алябьево
20:02
20:07
214 км.
5 ч. 50 мин.
Разъезд 135км
20:20
20:23
224 км.
6 ч. 8 мин.
Пелым
21:03
21:05
263 км.
6 ч. 51 мин.
Першино
22:29
22:31
352 км.
8 ч. 17 мин.
Ивдель 1
22:45
22:50
357 км.
8 ч. 33 мин.
Серов
01:17
02:00
475 км.
11 ч. 5 мин.
Лобва
03:14
03:18
521 км.
13 ч. 2 мин.
Ляля
03:35
03:37
536 км.
13 ч. 23 мин.
Верхотурье
03:58
04:00
555 км.
13 ч. 46 мин.
Выя
04:50
04:52
609 км.
14 ч. 38 мин.
Верхняя
05:19
05:27
634 км.
15 ч. 7 мин.
Кушва
05:45
05:50
645 км.
15 ч. 33 мин.
Теплая Гора
07:01
07:03
691 км.
16 ч. 49 мин.
Пашия
08:04
08:06
737 км.
17 ч. 52 мин.
Чусовская
09:34
09:55
766 км.
19 ч. 22 мин.
Левшино
11:51
11:56
853 км.
21 ч. 39 мин.
Пермь
Сортировочная
13:03
13:06
871 км.
22 ч. 51 мин.
Менделеево
14:37
14:39
939 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Верещагино
15:05
15:07
961 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Кез
16:18
16:20
1020 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Балезино
17:16
17:42
1062 км.
1 д. 3 ч. 4 мин.
Глазов
18:09
18:11
1088 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Яр
18:43
18:45
1123 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Зуевка
19:36
19:38
1182 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Киров
Пассажирский
21:03
21:26
1270 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Котельнич 1
22:58
23:00
1351 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Шахунья
00:30
00:32
1475 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Урень
01:14
01:16
1529 км.
1 д. 11 ч. 2 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:22
03:34
1698 км.
1 д. 13 ч. 10 мин.
Ковров 1
05:29
05:33
1860 км.
1 д. 15 ч. 17 мин.
Владимир
06:40
07:12
1920 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:35
2096 км.
1 д. 20 ч. 23 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Да ну его нафиг. Из окна сифонило так, что пришлось затыкать пледом, который попросил у проводницы. Она еще и давать его не хотела. Вагоны старые и холодные.
Приветствую. На мой взгляд, цены на плацкарт сильно завышены. Если сравнивать комфорт, который есть в других поездах, и в этом, то это будет сразу видно. Постельное белье выдали немного мятое, что также говорит о том, что оно не первой свежести
Нормальный поезд. Претензий нет. Проводник свое дело знает.
Поездка на северном урале прошла хорошо. Хоть и пришлось ехать чуть более суток до моей станции, все же я перенесла поездку лучше, чем ожидала. Минус только в том, что в туалете закончились бумажные полотенца, после замечания проводнице они появились там только часа через 3. Было ощущение, что она их на станции сходила купила, а в поезде не было запаса. Иначе где еще можно так долго ходить за полотенцами?
Отвратительный запах из туалета преследовал нас на протяжении всей поездки!!! Казалось что мы сами едем в туалете, а не в купе. Ну что за отношение к пассажирам? Заплатить такие деньги, чтобы ехать как собаки!!!!!