Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 192А Санкт-Петербург — Челябинск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:02
1 д. 17 ч. 13 мин.
09:15
38
Маршрут следования поезда 192А Санкт-Петербург — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
16:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
17:55
17:58
103 км.
1 ч. 53 мин.
Тихвин
19:32
19:35
177 км.
3 ч. 30 мин.
Пикалево 1
20:09
20:11
210 км.
4 ч. 7 мин.
Ефимовская
20:54
20:56
244 км.
4 ч. 52 мин.
Подборовье
21:15
21:17
264 км.
5 ч. 13 мин.
Бабаево
22:06
22:40
317 км.
6 ч. 4 мин.
Кадуй
23:47
23:49
388 км.
7 ч. 45 мин.
Суда
00:10
00:12
411 км.
8 ч. 8 мин.
Череповец 1
00:45
00:59
432 км.
8 ч. 43 мин.
Шексна
01:35
01:43
466 км.
9 ч. 33 мин.
Вологда 1
03:14
03:34
543 км.
11 ч. 12 мин.
Вохтога
04:41
04:42
623 км.
12 ч. 39 мин.
Буй
05:14
05:29
670 км.
13 ч. 12 мин.
Россолово
05:54
05:55
697 км.
13 ч. 52 мин.
Галич
06:13
06:33
717 км.
14 ч. 11 мин.
Лопарево
06:56
06:57
736 км.
14 ч. 54 мин.
Антропово
07:14
07:16
756 км.
15 ч. 12 мин.
Николо-Полома
07:37
07:39
779 км.
15 ч. 35 мин.
Номжа
07:51
07:52
790 км.
15 ч. 49 мин.
Нея
08:08
08:10
806 км.
16 ч. 6 мин.
Брантовка
08:32
08:33
833 км.
16 ч. 30 мин.
Мантурово
08:54
08:56
857 км.
16 ч. 52 мин.
Шекшема
09:23
09:24
882 км.
17 ч. 21 мин.
Шарья
09:50
10:05
902 км.
17 ч. 48 мин.
Поназырево
10:45
10:48
948 км.
18 ч. 43 мин.
Гостовская
11:10
11:12
969 км.
19 ч. 8 мин.
Шабалино
11:35
11:36
993 км.
19 ч. 33 мин.
Котельнич 1
12:51
12:53
1065 км.
20 ч. 49 мин.
Киров
Пассажирский
14:11
14:36
1146 км.
22 ч. 9 мин.
Зуевка
16:04
16:06
1234 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Глазов
17:26
17:28
1328 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Балезино
17:53
18:19
1354 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Пермь 2
21:59
22:20
1541 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:23
03:51
1834 км.
1 д. 11 ч. 21 мин.
Верхний Уфалей
06:06
06:26
1925 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Кыштым
07:26
07:29
1967 км.
1 д. 15 ч. 24 мин.
Челябинск-Главный
09:15
2052 км.
1 д. 17 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В следующий раз хотелось бы видеть чистоту. Особенно это касается туалетов. Неужели так сложно поставить хотя бы биотуалеты и хотя бы изредка их мыть. Вообще какой-то беспредел. По приезду написала отметку в жалобной книге.
Окна подтекали и «плакали», была какая-то разница темпертур между внутри вагона и снаружи. Мне хотелось бы в следующий раз увидеть более достойный вагон чем тот в котором я ездил. Неужели билет за 7000 рублей предполагает что я буду ехать в свинарнике?
Спасибо больше за хорошую поездку! Отдельную благодарность проводнице Ольге, которая хорошо заботилась о нас на протяжении всего пути.
Как можно ехать в таком старье!!!!!!!! Муж сказал что этот вагон сделали в 1970 году. Еще во времена СССР оно ездило по дорогам. И сейчас в 21 веке оно тоже ездил. Когда это наследие СССР наконец пропадет. 2 розетки во всем вагоне и те не работали.
Ехала с мамой. Проводник был внимательный и приятный молодой человек. Удручало только что поезд очень старый.