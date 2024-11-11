Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 160М Москва — Барнаул. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 160М Москва — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
23:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
02:00
02:26
176 км.
2 ч. 35 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
05:48
06:00
395 км.
6 ч. 23 мин.
Киров
Пассажирский
12:09
12:24
818 км.
12 ч. 44 мин.
Глазов
15:12
15:14
1000 км.
15 ч. 47 мин.
Балезино
15:45
16:11
1026 км.
16 ч. 20 мин.
Пермь 2
19:54
20:14
1213 км.
20 ч. 29 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
01:16
01:44
1506 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Тюмень
05:59
06:19
1805 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Ишим
10:11
10:26
2074 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Омск
Пассажирский
13:36
13:52
2350 км.
1 д. 14 ч. 11 мин.
Новосибирск
Главный
21:03
22:03
2956 км.
1 д. 21 ч. 38 мин.
Барнаул
02:05
3151 км.
2 д. 2 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Барнаул Распечатать расписание поезда