Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 513Е Екатеринбург — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
06:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
14:05
14:40
293 км.
7 ч. 20 мин.
Балезино
18:46
19:16
480 км.
12 ч. 1 мин.
Киров
Пассажирский
23:19
00:04
687 км.
16 ч. 34 мин.
Мосинский
01:32
01:36
758 км.
18 ч. 47 мин.
Мураши
02:31
02:36
785 км.
19 ч. 46 мин.
Нагибино
03:46
03:50
832 км.
21 ч. 1 мин.
Пинюг
05:06
05:26
900 км.
22 ч. 21 мин.
Котлас Южный
08:16
1028 км.
1 д. 1 ч. 31 мин.
