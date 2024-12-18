Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 086Е Серов — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Расписание поезда Серов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Серов
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верхотурье
20:59
21:01
79 км.
2 ч. 29 мин.
Нижний Тагил
23:32
23:49
195 км.
5 ч. 2 мин.
Невьянск
00:37
00:39
242 км.
6 ч. 7 мин.
Верх-Нейвинск
01:06
01:08
268 км.
6 ч. 36 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:23
03:19
320 км.
7 ч. 53 мин.
Пермь 2
09:01
09:21
613 км.
14 ч. 31 мин.
Балезино
12:52
13:22
800 км.
18 ч. 22 мин.
Глазов
13:49
13:51
826 км.
19 ч. 19 мин.
Киров
Пассажирский
16:52
17:09
1008 км.
22 ч. 22 мин.
Котельнич 1
18:37
18:39
1089 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Шахунья
20:09
20:11
1213 км.
1 д. 1 ч. 39 мин.
Урень
20:48
20:50
1267 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:02
23:18
1436 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Ковров 1
01:29
01:31
1598 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Владимир
02:14
02:42
1658 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:30
1834 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
