Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 159А Санкт-Петербург — Красноярск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 159А Санкт-Петербург — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бабаево
03:25
04:00
319 км.
5 ч. 59 мин.
Череповец 1
06:31
06:46
434 км.
9 ч. 5 мин.
Вологда 1
09:03
09:21
545 км.
11 ч. 37 мин.
Буй
12:12
12:30
671 км.
14 ч. 46 мин.
Шарья
16:05
16:23
902 км.
18 ч. 39 мин.
Киров
Пассажирский
22:07
22:22
1143 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Балезино
03:32
04:10
1350 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Пермь 2
08:58
09:20
1537 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:55
16:23
1830 км.
1 д. 18 ч. 29 мин.
Тюмень
22:01
22:21
2129 км.
2 д. 0 ч. 35 мин.
Ишим
02:21
02:36
2398 км.
2 д. 4 ч. 55 мин.
Омск
Пассажирский
07:24
07:46
2674 км.
2 д. 9 ч. 58 мин.
Новосибирск
Главный
18:16
18:36
3280 км.
2 д. 20 ч. 50 мин.
Мариинск
00:25
01:14
3611 км.
3 д. 2 ч. 59 мин.
Боготол
03:00
03:15
3721 км.
3 д. 5 ч. 34 мин.
Ачинск 1
04:08
04:23
3782 км.
3 д. 6 ч. 42 мин.
Красноярск
Пассажирский
07:40
3928 км.
3 д. 10 ч. 14 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Красноярск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Ехали всей семьёй с детьми и остались очень довольны поездкой. Места комфортные, мягкие. В вагоне не укачивает. Туалет на всём пути оставался относительно чистым. Но отдельное спасибо отзывчивым проводникам: не хамят и все просьбы выполняют быстро.
Мне понравился поезд, даже очень! Кондиционер работал исправно и спасал от духоты. Туалет чистенький. Всё, что нужно, в нём есть. Если что-то заканчивается, можно попросить у проводницы. Всё тут же будет на месте. Советую!
Очень приятный и хороший поезд. Такой светлый, уютный, что кажется можно ехать на нем бесконечно. Я по итогу осталась очень довольна))))
Очень хороший поезд. Современный, светлый, чистый. Есть все необходимое для того, чтобы прекрасно провести время и с комфортом добраться до места назначения. Вы можете не вставая с места видеть температуру воздуха внутри и снаружи вагона. Если бы еще можно было видеть текущий путь и название станций, то вообще было бы крутяк!!! )))
Я ехала в плацкарте и нисколько не пожалела. Очень удобно было ехать, постельное белье чистое, новое, туалеты чистые. Вообще супер, не сравнить конечно с теми поездами, которые были раньше.
Когда я ехала у нас в вагоне было два проводника – Даша и Лиза. Они просто замечательные девчонки, очень хорошо обслуживали и выполняли все свои обязанности на 250%. Очень им благодарна.
Что можно сказать о поезде, если он новый? Все очень круто и хорошо, добить пока не успели. Если и дальше поддерживать хорошее состояние в самом поезде, то он намного дольше останется таким же хорошим.