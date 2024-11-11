Поезд 159А Санкт-Петербург — Красноярск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:26

Санкт-Петербург

3 д. 10 ч. 14 мин.

07:40

Красноярск

18

Маршрут следования поезда 159А Санкт-Петербург — Красноярск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Красноярск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

21:26

0 км.

0 ч. 0 мин.

Бабаево

03:25

35 мин.

04:00

319 км.

5 ч. 59 мин.

Череповец 1

06:31

15 мин.

06:46

434 км.

9 ч. 5 мин.

Вологда 1

09:03

18 мин.

09:21

545 км.

11 ч. 37 мин.

Буй

12:12

18 мин.

12:30

671 км.

14 ч. 46 мин.

Шарья

16:05

18 мин.

16:23

902 км.

18 ч. 39 мин.

Киров
Пассажирский

22:07

15 мин.

22:22

1143 км.

1 д. 0 ч. 41 мин.

Балезино

03:32

38 мин.

04:10

1350 км.

1 д. 6 ч. 6 мин.

Пермь 2

08:58

22 мин.

09:20

1537 км.

1 д. 11 ч. 32 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

15:55

28 мин.

16:23

1830 км.

1 д. 18 ч. 29 мин.

Тюмень

22:01

20 мин.

22:21

2129 км.

2 д. 0 ч. 35 мин.

Ишим

02:21

15 мин.

02:36

2398 км.

2 д. 4 ч. 55 мин.

Омск
Пассажирский

07:24

22 мин.

07:46

2674 км.

2 д. 9 ч. 58 мин.

Новосибирск
Главный

18:16

20 мин.

18:36

3280 км.

2 д. 20 ч. 50 мин.

Мариинск

00:25

49 мин.

01:14

3611 км.

3 д. 2 ч. 59 мин.

Боготол

03:00

15 мин.

03:15

3721 км.

3 д. 5 ч. 34 мин.

Ачинск 1

04:08

15 мин.

04:23

3782 км.

3 д. 6 ч. 42 мин.

Красноярск
Пассажирский

07:40

3928 км.

3 д. 10 ч. 14 мин.

Информация о поезде 159А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Красноярск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 159А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 21:26 и прибывает на конечную станцию Красноярск в 07:40. Вся дорога занимает 3 д. 10 ч. 14 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 3 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 159А

Количество остановок поезда:

18 станций

Самая длинная остановка:

49 мин. – станция Мариинск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Александр

    Ехали всей семьёй с детьми и остались очень довольны поездкой. Места комфортные, мягкие. В вагоне не укачивает. Туалет на всём пути оставался относительно чистым. Но отдельное спасибо отзывчивым проводникам: не хамят и все просьбы выполняют быстро.

  2. Лада Ратникова

    Мне понравился поезд, даже очень! Кондиционер работал исправно и спасал от духоты. Туалет чистенький. Всё, что нужно, в нём есть. Если что-то заканчивается, можно попросить у проводницы. Всё тут же будет на месте. Советую!

  3. Анна

    Очень приятный и хороший поезд. Такой светлый, уютный, что кажется можно ехать на нем бесконечно. Я по итогу осталась очень довольна))))

  4. Николай Богинский

    Очень хороший поезд. Современный, светлый, чистый. Есть все необходимое для того, чтобы прекрасно провести время и с комфортом добраться до места назначения. Вы можете не вставая с места видеть температуру воздуха внутри и снаружи вагона. Если бы еще можно было видеть текущий путь и название станций, то вообще было бы крутяк!!! )))

  5. Зоя

    Я ехала в плацкарте и нисколько не пожалела. Очень удобно было ехать, постельное белье чистое, новое, туалеты чистые. Вообще супер, не сравнить конечно с теми поездами, которые были раньше.

  6. Сергей

    Когда я ехала у нас в вагоне было два проводника – Даша и Лиза. Они просто замечательные девчонки, очень хорошо обслуживали и выполняли все свои обязанности на 250%. Очень им благодарна.

  7. Ромка

    Что можно сказать о поезде, если он новый? Все очень круто и хорошо, добить пока не успели. Если и дальше поддерживать хорошее состояние в самом поезде, то он намного дольше останется таким же хорошим.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
