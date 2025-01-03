Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 507И Екатеринбург — Котлас. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:45
1 д. 2 ч. 40 мин.
09:25
5
Маршрут следования поезда 507И Екатеринбург — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
06:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
14:05
14:40
293 км.
7 ч. 20 мин.
Балезино
18:46
19:16
480 км.
12 ч. 1 мин.
Киров
Пассажирский
23:45
00:30
687 км.
17 ч. 0 мин.
Котлас Южный
09:25
1029 км.
1 д. 2 ч. 40 мин.
