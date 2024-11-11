Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 073Е Тюмень — Санкт-Петербург
15:20
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
32
Маршрут следования поезда 073Е Тюмень — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Талица
17:11
17:13
107 км.
1 ч. 51 мин.
Камышлов
18:14
18:16
173 км.
2 ч. 54 мин.
Еланский
18:43
18:45
187 км.
3 ч. 23 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:50
21:20
301 км.
5 ч. 30 мин.
Первоуральск
22:06
22:08
339 км.
6 ч. 46 мин.
Кунгур
01:39
01:41
528 км.
10 ч. 19 мин.
Пермь 2
03:17
03:40
608 км.
11 ч. 57 мин.
Верещагино
05:34
05:36
698 км.
14 ч. 14 мин.
Балезино
07:39
08:09
795 км.
16 ч. 19 мин.
Глазов
08:35
08:37
821 км.
17 ч. 15 мин.
Киров
Пассажирский
11:51
12:06
1003 км.
20 ч. 31 мин.
Котельнич 1
13:24
13:26
1084 км.
22 ч. 4 мин.
Шабалино
14:25
14:27
1156 км.
23 ч. 5 мин.
Поназырево
15:20
15:22
1202 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Шарья
16:06
16:20
1248 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Мантурово
17:04
17:06
1293 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Брантовка
17:26
17:27
1317 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Нея
17:51
17:53
1344 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
Номжа
18:07
18:08
1360 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Николо-Полома
18:20
18:22
1371 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Антропово
18:44
18:46
1394 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Галич
19:22
19:27
1432 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Буй
20:12
20:26
1479 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Вологда 1
22:09
22:27
1605 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Шексна
00:07
00:08
1682 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Череповец 1
00:47
01:01
1716 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Суда
01:31
01:33
1737 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Бабаево
03:07
03:37
1831 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Тихвин
06:15
06:18
1971 км.
1 д. 14 ч. 55 мин.
Волховстрой 1
07:35
07:37
2045 км.
1 д. 16 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
09:40
2148 км.
1 д. 18 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд очень комфортный и чистый. Проводники хорошо знают свое дело и работают на совесть. Состав приехал на перрон вовремя и без опозданий. Благодарю.
Добрый день. Хочу рассказать вам о своей поездке. Сам по себе поезд не плохой, вагоны не сильно старые. Но есть один недочет, который развеял в пух и прах все мои положительные впечатления от этой поездки. Кондиционер работал настолько сильно, что после поездки я простыла и лежала на больничном дома еще 2 недели. Сделайте пожалуйста возможность самостоятельной регулировки температуры в купе!!!
Не понравилось, что проводник рано разбудил перед выходом. До остановки оставалось еще 50 минут, я за 15 собралась! И потом как дурочка сидела еще пол часа.
Розетки работали – и это самое для меня главное, так как хотел поработать во время поездки. Что мне удалось. Туалеты были удовлетворительными, ночью было прохладно.
Добрый день! Я не знаю как у вас, но у меня впечатления отрицательные. Кофе отвратительный по качеству, туалеты грязные, ночью дует, дверь хлопает без конца. В такой обстановке только скот перевозить.