Поезд 014Н Санкт-Петербург — Новокузнецк (Новокузнецк)

13:45

Санкт-Петербург

2 д. 15 ч. 48 мин.

05:33

Новокузнецк

45

Маршрут следования поезда 014Н Санкт-Петербург — Новокузнецк на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Новокузнецк с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

13:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Волховстрой 1

15:42

3 мин.

15:45

103 км.

1 ч. 57 мин.

Тихвин

17:04

5 мин.

17:09

177 км.

3 ч. 19 мин.

Бабаево

19:38

30 мин.

20:08

317 км.

5 ч. 53 мин.

Суда

21:33

1 мин.

21:34

411 км.

7 ч. 48 мин.

Череповец 1

22:11

14 мин.

22:25

432 км.

8 ч. 26 мин.

Шексна

23:04

1 мин.

23:05

466 км.

9 ч. 19 мин.

Вологда 1

00:43

15 мин.

00:58

543 км.

10 ч. 58 мин.

Буй

02:28

14 мин.

02:42

669 км.

12 ч. 43 мин.

Галич

03:25

5 мин.

03:30

716 км.

13 ч. 40 мин.

Антропово

04:06

1 мин.

04:07

754 км.

14 ч. 21 мин.

Николо-Полома

04:29

2 мин.

04:31

777 км.

14 ч. 44 мин.

Номжа

04:43

1 мин.

04:44

788 км.

14 ч. 58 мин.

Нея

04:58

2 мин.

05:00

804 км.

15 ч. 13 мин.

Брантовка

05:22

1 мин.

05:23

831 км.

15 ч. 37 мин.

Мантурово

05:44

2 мин.

05:46

855 км.

15 ч. 59 мин.

Шарья

06:26

14 мин.

06:40

900 км.

16 ч. 41 мин.

Поназырево

07:15

1 мин.

07:16

946 км.

17 ч. 30 мин.

Шабалино

07:51

2 мин.

07:53

992 км.

18 ч. 6 мин.

Котельнич 1

08:58

2 мин.

09:00

1064 км.

19 ч. 13 мин.

Киров
Пассажирский

10:20

15 мин.

10:35

1145 км.

20 ч. 35 мин.

Глазов

13:33

2 мин.

13:35

1327 км.

23 ч. 48 мин.

Балезино

14:15

28 мин.

14:43

1353 км.

1 д. 0 ч. 30 мин.

Верещагино

16:26

2 мин.

16:28

1450 км.

1 д. 2 ч. 41 мин.

Пермь 2

18:08

43 мин.

18:51

1540 км.

1 д. 4 ч. 23 мин.

Кунгур

20:25

2 мин.

20:27

1620 км.

1 д. 6 ч. 40 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:22

34 мин.

00:56

1846 км.

1 д. 10 ч. 37 мин.

Камышлов

02:53

2 мин.

02:55

1974 км.

1 д. 13 ч. 8 мин.

Талица

03:50

2 мин.

03:52

2040 км.

1 д. 14 ч. 5 мин.

Тюмень

05:36

19 мин.

05:55

2147 км.

1 д. 15 ч. 51 мин.

Ишим

09:22

3 мин.

09:25

2416 км.

1 д. 19 ч. 37 мин.

Называевская

11:03

2 мин.

11:05

2546 км.

1 д. 21 ч. 18 мин.

Омск
Пассажирский

13:08

30 мин.

13:38

2692 км.

1 д. 23 ч. 23 мин.

Калачинская

14:37

2 мин.

14:39

2768 км.

2 д. 0 ч. 52 мин.

Татарская

15:36

2 мин.

15:38

2857 км.

2 д. 1 ч. 51 мин.

Озеро-Карачинское

16:24

5 мин.

16:29

2920 км.

2 д. 2 ч. 39 мин.

Барабинск

17:26

23 мин.

17:49

3008 км.

2 д. 3 ч. 41 мин.

Новосибирск
Главный

21:09

55 мин.

22:04

3298 км.

2 д. 7 ч. 24 мин.

Тогучин

00:07

2 мин.

00:09

3396 км.

2 д. 10 ч. 22 мин.

Промышленная

01:37

2 мин.

01:39

3482 км.

2 д. 11 ч. 52 мин.

Егозово

02:16

2 мин.

02:18

3519 км.

2 д. 12 ч. 31 мин.

Белово

03:00

12 мин.

03:12

3553 км.

2 д. 13 ч. 15 мин.

Киселевск

04:25

2 мин.

04:27

3602 км.

2 д. 14 ч. 40 мин.

Прокопьевск

04:49

5 мин.

04:54

3615 км.

2 д. 15 ч. 4 мин.

Новокузнецк

05:33

3645 км.

2 д. 15 ч. 48 мин.

Информация о поезде 014Н

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Новокузнецк? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 014Н. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 13:45 и прибывает на конечную станцию Новокузнецк в 05:33. Вся дорога занимает 2 д. 15 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 52 мин.

  • стоимость плацкартного места – 1802 руб.
  • стоимость купейного места – 7432 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 014Н Санкт-Петербург - Новокузнецк: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов, питание в поезде.

45 станций

55 мин. – станция Новосибирск (Главный)

купе, плацкарт

1802 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Ольга

    Решила оставить отзыв об этом поезде. Ехала в 5 вагоне, было немного прохладно ночью. Но поездкой в целом осталась довольна.

  2. Степан Иванович

    Всё на высшем уровне, придраться не к чему! Остались только положительные впечатления

  3. Лидия

    Спасибо проводникам за вашу заботу! Действительно видно, что люди не просто так ходят на работу, а любят её и на первое место ставят комфорт пассажиров!!! Светлана, вы лучшая! Отдельное спасибо также начальнику поезда.

  4. Инна

    Оценка сервиса и работы проводников – 9 из 10. Состояние поезда и купе – 8 из 10. Туалеты чистые. В среднем на твердую 8 можно поезд оценить. Ездили на нем 12.04.2021

  5. Ольга и Катька

    Ехала с дочкой (8 лет) на поезде впервые на такое дальнее расстояние. Ребенок хорошо перенес поездку, проводники очень помогли с решением возникшей пробемки по ходу движения. Я довольна, ребенок доволен, рекомендую этот поезд!

  6. Марина

    18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.

