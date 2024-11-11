Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 014Н Санкт-Петербург — Новокузнецк.
13:45
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
45
Маршрут следования поезда 014Н Санкт-Петербург — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
15:42
15:45
103 км.
1 ч. 57 мин.
Тихвин
17:04
17:09
177 км.
3 ч. 19 мин.
Бабаево
19:38
20:08
317 км.
5 ч. 53 мин.
Суда
21:33
21:34
411 км.
7 ч. 48 мин.
Череповец 1
22:11
22:25
432 км.
8 ч. 26 мин.
Шексна
23:04
23:05
466 км.
9 ч. 19 мин.
Вологда 1
00:43
00:58
543 км.
10 ч. 58 мин.
Буй
02:28
02:42
669 км.
12 ч. 43 мин.
Галич
03:25
03:30
716 км.
13 ч. 40 мин.
Антропово
04:06
04:07
754 км.
14 ч. 21 мин.
Николо-Полома
04:29
04:31
777 км.
14 ч. 44 мин.
Номжа
04:43
04:44
788 км.
14 ч. 58 мин.
Нея
04:58
05:00
804 км.
15 ч. 13 мин.
Брантовка
05:22
05:23
831 км.
15 ч. 37 мин.
Мантурово
05:44
05:46
855 км.
15 ч. 59 мин.
Шарья
06:26
06:40
900 км.
16 ч. 41 мин.
Поназырево
07:15
07:16
946 км.
17 ч. 30 мин.
Шабалино
07:51
07:53
992 км.
18 ч. 6 мин.
Котельнич 1
08:58
09:00
1064 км.
19 ч. 13 мин.
Киров
Пассажирский
10:20
10:35
1145 км.
20 ч. 35 мин.
Глазов
13:33
13:35
1327 км.
23 ч. 48 мин.
Балезино
14:15
14:43
1353 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Верещагино
16:26
16:28
1450 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Пермь 2
18:08
18:51
1540 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Кунгур
20:25
20:27
1620 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:22
00:56
1846 км.
1 д. 10 ч. 37 мин.
Камышлов
02:53
02:55
1974 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Талица
03:50
03:52
2040 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Тюмень
05:36
05:55
2147 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Ишим
09:22
09:25
2416 км.
1 д. 19 ч. 37 мин.
Называевская
11:03
11:05
2546 км.
1 д. 21 ч. 18 мин.
Омск
Пассажирский
13:08
13:38
2692 км.
1 д. 23 ч. 23 мин.
Калачинская
14:37
14:39
2768 км.
2 д. 0 ч. 52 мин.
Татарская
15:36
15:38
2857 км.
2 д. 1 ч. 51 мин.
Озеро-Карачинское
16:24
16:29
2920 км.
2 д. 2 ч. 39 мин.
Барабинск
17:26
17:49
3008 км.
2 д. 3 ч. 41 мин.
Новосибирск
Главный
21:09
22:04
3298 км.
2 д. 7 ч. 24 мин.
Тогучин
00:07
00:09
3396 км.
2 д. 10 ч. 22 мин.
Промышленная
01:37
01:39
3482 км.
2 д. 11 ч. 52 мин.
Егозово
02:16
02:18
3519 км.
2 д. 12 ч. 31 мин.
Белово
03:00
03:12
3553 км.
2 д. 13 ч. 15 мин.
Киселевск
04:25
04:27
3602 км.
2 д. 14 ч. 40 мин.
Прокопьевск
04:49
04:54
3615 км.
2 д. 15 ч. 4 мин.
Новокузнецк
05:33
3645 км.
2 д. 15 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Решила оставить отзыв об этом поезде. Ехала в 5 вагоне, было немного прохладно ночью. Но поездкой в целом осталась довольна.
Всё на высшем уровне, придраться не к чему! Остались только положительные впечатления
Спасибо проводникам за вашу заботу! Действительно видно, что люди не просто так ходят на работу, а любят её и на первое место ставят комфорт пассажиров!!! Светлана, вы лучшая! Отдельное спасибо также начальнику поезда.
Оценка сервиса и работы проводников – 9 из 10. Состояние поезда и купе – 8 из 10. Туалеты чистые. В среднем на твердую 8 можно поезд оценить. Ездили на нем 12.04.2021
Ехала с дочкой (8 лет) на поезде впервые на такое дальнее расстояние. Ребенок хорошо перенес поездку, проводники очень помогли с решением возникшей пробемки по ходу движения. Я довольна, ребенок доволен, рекомендую этот поезд!
18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.