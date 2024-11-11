Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 084М Москва — Приобье. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 084М Москва — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
16:24
16:50
176 км.
2 ч. 49 мин.
Ковров 1
17:33
17:35
236 км.
3 ч. 58 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:55
20:22
398 км.
6 ч. 20 мин.
Семенов
21:14
21:16
459 км.
7 ч. 39 мин.
Урень
22:36
22:38
567 км.
9 ч. 1 мин.
Шахунья
23:20
23:22
621 км.
9 ч. 45 мин.
Котельнич 1
00:50
00:52
745 км.
11 ч. 15 мин.
Киров
Пассажирский
02:03
02:28
826 км.
12 ч. 28 мин.
Зуевка
04:18
04:20
914 км.
14 ч. 43 мин.
Яр
05:19
05:21
973 км.
15 ч. 44 мин.
Глазов
05:52
05:54
1008 км.
16 ч. 17 мин.
Балезино
06:20
06:46
1034 км.
16 ч. 45 мин.
Кез
07:35
07:37
1076 км.
18 ч. 0 мин.
Верещагино
08:36
08:38
1135 км.
19 ч. 1 мин.
Менделеево
09:04
09:06
1157 км.
19 ч. 29 мин.
Пермь
Сортировочная
10:22
10:26
1225 км.
20 ч. 47 мин.
Левшино
11:35
11:38
1243 км.
22 ч. 0 мин.
Чусовская
14:05
14:30
1330 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Пашия
16:04
16:06
1359 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Теплая Гора
17:09
17:11
1405 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Кушва
19:06
19:11
1451 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Верхняя
19:30
19:35
1462 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Выя
20:02
20:04
1487 км.
1 д. 6 ч. 27 мин.
Верхотурье
21:00
21:02
1541 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Ляля
21:24
21:26
1560 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Лобва
21:48
21:50
1575 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Серов
23:19
00:02
1621 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Ивдель 1
02:09
02:14
1739 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Першино
02:27
02:30
1744 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Пелым
04:01
04:05
1833 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Разъезд 135км
04:45
04:55
1872 км.
1 д. 15 ч. 10 мин.
Алябьево
05:09
05:19
1882 км.
1 д. 15 ч. 34 мин.
Геологическая
05:49
06:04
1909 км.
1 д. 16 ч. 14 мин.
Верхнекондинская
06:22
07:10
1923 км.
1 д. 16 ч. 47 мин.
Конда
07:45
07:51
1951 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Коммунистическая
08:29
08:35
1982 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Вонъеган
09:24
09:27
2020 км.
1 д. 19 ч. 49 мин.
Нягань
10:10
10:30
2051 км.
1 д. 20 ч. 35 мин.
Приобье
11:33
2096 км.
1 д. 21 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Приобье Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Добрый день! Поездкой довольна, так как добралась с комфортом. В вагоне вентиляция работает должным образом. Духоты и жары нет. Все санитарные зоны поддерживаются в отличном состоянии. Рекомендую!
Езжу этим поездом уже не первый раз. Всё устраивает. Сервис на достойном уровне. В вагоне и туалетах чисто. Все необходимые принадлежности присутствуют. Мусор убирается своевременно.
Поезд почему-то очень сильно испортился, мне даже захотелось зайти в интернет и написать этот отзыв. Может быть руководство РЖД сможет все-таки повлиять как-то на ситуацию. Еще 2 года назад не было такой грязи и отошения к пасажирам, а сейчас наблюдается просто ЛЮТАЯ грязь в вагонах. Сделайте что-нибудь с этим, поезд превратился в свалку.
Цены высоченные а уровень обслуживания нулевой. За такие деньги меня должны были кормить красной икрой,а не вашими кашами.
Добрый день! Поездка прошла очень хорошо! Очень понравилась проводница, которая обслуживала наш вагон (номер 7). Жаль не запомнила как ее зовут.
Когда вошла в туалет – в нос резко вдарил запах мочи. Давно я такой вони не слышала в поездах. Как будто зашла в сельский туалет. Даже мухи летали. Непонятно куда смотрит руководство поезда.
Спасибо за поездку. Было клёво!!!!)))) У нас такая прикольная проводница была, постоянно шутила и стебала)))))) Все-таки от проводниц многое зависит, что ни говори)))))