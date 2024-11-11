Поезд 084М Москва — Приобье (Северный Урал)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:35

Москва

1 д. 21 ч. 58 мин.

11:33

Приобье

40

Маршрут следования поезда 084М Москва — Приобье на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Приобье с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

13:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Владимир

16:24

26 мин.

16:50

176 км.

2 ч. 49 мин.

Ковров 1

17:33

2 мин.

17:35

236 км.

3 ч. 58 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

19:55

27 мин.

20:22

398 км.

6 ч. 20 мин.

Семенов

21:14

2 мин.

21:16

459 км.

7 ч. 39 мин.

Урень

22:36

2 мин.

22:38

567 км.

9 ч. 1 мин.

Шахунья

23:20

2 мин.

23:22

621 км.

9 ч. 45 мин.

Котельнич 1

00:50

2 мин.

00:52

745 км.

11 ч. 15 мин.

Киров
Пассажирский

02:03

25 мин.

02:28

826 км.

12 ч. 28 мин.

Зуевка

04:18

2 мин.

04:20

914 км.

14 ч. 43 мин.

Яр

05:19

2 мин.

05:21

973 км.

15 ч. 44 мин.

Глазов

05:52

2 мин.

05:54

1008 км.

16 ч. 17 мин.

Балезино

06:20

26 мин.

06:46

1034 км.

16 ч. 45 мин.

Кез

07:35

2 мин.

07:37

1076 км.

18 ч. 0 мин.

Верещагино

08:36

2 мин.

08:38

1135 км.

19 ч. 1 мин.

Менделеево

09:04

2 мин.

09:06

1157 км.

19 ч. 29 мин.

Пермь
Сортировочная

10:22

4 мин.

10:26

1225 км.

20 ч. 47 мин.

Левшино

11:35

3 мин.

11:38

1243 км.

22 ч. 0 мин.

Чусовская

14:05

25 мин.

14:30

1330 км.

1 д. 0 ч. 30 мин.

Пашия

16:04

2 мин.

16:06

1359 км.

1 д. 2 ч. 29 мин.

Теплая Гора

17:09

2 мин.

17:11

1405 км.

1 д. 3 ч. 34 мин.

Кушва

19:06

5 мин.

19:11

1451 км.

1 д. 5 ч. 31 мин.

Верхняя

19:30

5 мин.

19:35

1462 км.

1 д. 5 ч. 55 мин.

Выя

20:02

2 мин.

20:04

1487 км.

1 д. 6 ч. 27 мин.

Верхотурье

21:00

2 мин.

21:02

1541 км.

1 д. 7 ч. 25 мин.

Ляля

21:24

2 мин.

21:26

1560 км.

1 д. 7 ч. 49 мин.

Лобва

21:48

2 мин.

21:50

1575 км.

1 д. 8 ч. 13 мин.

Серов

23:19

43 мин.

00:02

1621 км.

1 д. 9 ч. 44 мин.

Ивдель 1

02:09

5 мин.

02:14

1739 км.

1 д. 12 ч. 34 мин.

Першино

02:27

3 мин.

02:30

1744 км.

1 д. 12 ч. 52 мин.

Пелым

04:01

4 мин.

04:05

1833 км.

1 д. 14 ч. 26 мин.

Разъезд 135км

04:45

10 мин.

04:55

1872 км.

1 д. 15 ч. 10 мин.

Алябьево

05:09

10 мин.

05:19

1882 км.

1 д. 15 ч. 34 мин.

Геологическая

05:49

15 мин.

06:04

1909 км.

1 д. 16 ч. 14 мин.

Верхнекондинская

06:22

48 мин.

07:10

1923 км.

1 д. 16 ч. 47 мин.

Конда

07:45

6 мин.

07:51

1951 км.

1 д. 18 ч. 10 мин.

Коммунистическая

08:29

6 мин.

08:35

1982 км.

1 д. 18 ч. 54 мин.

Вонъеган

09:24

3 мин.

09:27

2020 км.

1 д. 19 ч. 49 мин.

Нягань

10:10

20 мин.

10:30

2051 км.

1 д. 20 ч. 35 мин.

Приобье

11:33

2096 км.

1 д. 21 ч. 58 мин.

Погода на станциях Москва и Приобье

Информация о поезде 084М

Планируете поездку по маршруту Москва — Приобье? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 084М. Этот поезд отправляется со станции Москва в 13:35 и прибывает на конечную станцию Приобье в 11:33. Вся дорога занимает 1 д. 21 ч. 58 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 53 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 084М

Количество остановок поезда:

40 станций

Самая длинная остановка:

48 мин. – станция Верхнекондинская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Галина

    Добрый день! Поездкой довольна, так как добралась с комфортом. В вагоне вентиляция работает должным образом. Духоты и жары нет. Все санитарные зоны поддерживаются в отличном состоянии. Рекомендую!

    Ответить
  2. Руслан Ахмедов

    Езжу этим поездом уже не первый раз. Всё устраивает. Сервис на достойном уровне. В вагоне и туалетах чисто. Все необходимые принадлежности присутствуют. Мусор убирается своевременно.

    Ответить
  3. Анна Михайловна

    Поезд почему-то очень сильно испортился, мне даже захотелось зайти в интернет и написать этот отзыв. Может быть руководство РЖД сможет все-таки повлиять как-то на ситуацию. Еще 2 года назад не было такой грязи и отошения к пасажирам, а сейчас наблюдается просто ЛЮТАЯ грязь в вагонах. Сделайте что-нибудь с этим, поезд превратился в свалку.

    Ответить
  4. Тимур

    Цены высоченные а уровень обслуживания нулевой. За такие деньги меня должны были кормить красной икрой,а не вашими кашами.

    Ответить
  5. Кристина

    Добрый день! Поездка прошла очень хорошо! Очень понравилась проводница, которая обслуживала наш вагон (номер 7). Жаль не запомнила как ее зовут.

    Ответить
  6. Алевтина

    Когда вошла в туалет – в нос резко вдарил запах мочи. Давно я такой вони не слышала в поездах. Как будто зашла в сельский туалет. Даже мухи летали. Непонятно куда смотрит руководство поезда.

    Ответить
  7. Ирусик

    Спасибо за поездку. Было клёво!!!!)))) У нас такая прикольная проводница была, постоянно шутила и стебала)))))) Все-таки от проводниц многое зависит, что ни говори)))))

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
