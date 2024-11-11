Маршрут следования поезда 255Е Пермь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балезино
14:23
14:49
187 км.
2 ч. 23 мин.
Глазов
15:16
15:18
213 км.
3 ч. 16 мин.
Яр
15:50
15:51
248 км.
3 ч. 50 мин.
Зуевка
15:41
15:43
307 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Киров
Пассажирский
17:11
17:26
395 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Котельнич 1
18:46
18:48
476 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Шахунья
20:20
20:22
600 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Урень
21:04
21:06
654 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:12
23:24
823 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Дзержинск
23:52
23:54
855 км.
1 д. 11 ч. 52 мин.
Ковров 1
01:26
01:28
988 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Владимир
02:14
02:40
1048 км.
1 д. 14 ч. 14 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:52
1224 км.
1 д. 17 ч. 52 мин.
