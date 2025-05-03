Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 506Й Нижний Новгород — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Киров
Пассажирский
03:35
03:50
423 км.
5 ч. 35 мин.
Балезино
07:00
07:28
630 км.
9 ч. 0 мин.
Пермь 2
11:28
11:48
817 км.
13 ч. 28 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
17:42
18:17
1110 км.
19 ч. 42 мин.
Каменск-Уральский
20:00
20:05
1203 км.
22 ч. 0 мин.
Челябинск-Главный
23:10
1349 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижний Новгород → Челябинск Распечатать расписание поезда