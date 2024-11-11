15:45
1 д. 17 ч. 42 мин.
09:27
31
Маршрут следования поезда 191Ч Санкт-Петербург — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
15:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тихвин
22:13
22:15
180 км.
6 ч. 28 мин.
Пикалево 1
22:50
22:52
213 км.
7 ч. 5 мин.
Ефимовская
23:27
23:29
247 км.
7 ч. 42 мин.
Подборовье
23:46
23:48
267 км.
8 ч. 1 мин.
Бабаево
00:44
01:18
320 км.
8 ч. 59 мин.
Кадуй
02:27
02:29
391 км.
10 ч. 42 мин.
Суда
02:48
02:50
414 км.
11 ч. 3 мин.
Череповец 1
03:24
03:44
435 км.
11 ч. 39 мин.
Шексна
04:26
04:28
469 км.
12 ч. 41 мин.
Чебсара
04:48
04:49
486 км.
13 ч. 3 мин.
Кипелово
05:09
05:10
504 км.
13 ч. 24 мин.
Вологда 1
05:55
06:10
546 км.
14 ч. 10 мин.
Вохтога
07:43
07:44
626 км.
15 ч. 58 мин.
Буй
08:40
08:55
673 км.
16 ч. 55 мин.
Россолово
09:31
09:32
700 км.
17 ч. 46 мин.
Галич
09:57
09:58
720 км.
18 ч. 12 мин.
Лопарево
10:30
10:31
739 км.
18 ч. 45 мин.
Антропово
10:52
10:53
759 км.
19 ч. 7 мин.
Николо-Полома
11:14
11:16
782 км.
19 ч. 29 мин.
Мантурово
12:29
12:31
861 км.
20 ч. 44 мин.
Шарья
13:18
13:33
906 км.
21 ч. 33 мин.
Свеча
15:41
15:42
1022 км.
23 ч. 56 мин.
Котельнич 1
16:41
16:57
1070 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Киров
Пассажирский
18:32
18:47
1151 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Зуевка
20:45
20:47
1239 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Яр
21:41
21:43
1298 км.
1 д. 5 ч. 56 мин.
Глазов
22:15
22:17
1333 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Балезино
22:45
23:13
1359 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Пермь 2
03:27
03:57
1546 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:27
1839 км.
1 д. 17 ч. 42 мин.
