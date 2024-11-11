Маршрут следования и продажа билетов
03:10
3 д. 5 ч. 0 мин.
08:10
22
Маршрут следования поезда 561Е Новый Уренгой — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
03:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
05:01
05:11
69 км.
1 ч. 51 мин.
Пуровск
08:42
08:52
182 км.
5 ч. 32 мин.
Пурпе
09:55
10:15
246 км.
6 ч. 45 мин.
Ноябрьск 2
13:24
13:34
401 км.
10 ч. 14 мин.
Ноябрьск 1
13:51
14:08
412 км.
10 ч. 41 мин.
Когалым
16:10
16:20
515 км.
13 ч. 0 мин.
Сургут
20:40
21:20
640 км.
17 ч. 30 мин.
Пыть-Ях
22:55
23:05
705 км.
19 ч. 45 мин.
Демьянка
03:48
04:08
912 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Тобольск
07:15
07:30
1081 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Тюмень
11:46
12:26
1289 км.
1 д. 8 ч. 36 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:16
19:19
1588 км.
1 д. 15 ч. 6 мин.
Пермь 2
01:26
01:50
1881 км.
1 д. 22 ч. 16 мин.
Балезино
06:01
06:27
2068 км.
2 д. 2 ч. 51 мин.
Киров
Пассажирский
10:22
10:37
2275 км.
2 д. 7 ч. 12 мин.
Шарья
14:38
14:53
2516 км.
2 д. 11 ч. 28 мин.
Буй
18:07
18:21
2747 км.
2 д. 14 ч. 57 мин.
Вологда 1
20:12
20:32
2873 км.
2 д. 17 ч. 2 мин.
Череповец 1
22:42
22:57
2984 км.
2 д. 19 ч. 32 мин.
Бабаево
01:01
01:35
3099 км.
2 д. 21 ч. 51 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
08:10
3414 км.
3 д. 5 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала на этом поезде – все было прекрасно. Компетентные проводницы, хорошие чистые вагоны. Постельное белье чистое и без дырок.
Было холодно на подъезде к Уренгою, из окна поддувало и печь не справлялась. Проводница сказала что там что-то в обогреве неправильно работает.
Спасибо за поездку. Поезд был ухоженным и аккуратным. Единственный его недостаток это то, что почти на каждой остановке он стоит и на некоторых очень долго. Конечно хорошо тем, кто курит – им это только в радость. Но всем остальным не очень.
Ехал с командировки. Поезд огонь. Проводницы молодые девочки. Видно только только после училища.
Села в Сургуте, ехала до Водогды. К поездке претензий не имею. Хотела сказать спасибо проводнице Оксане за приятное времяпровождение.