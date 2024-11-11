Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 077Ы Абакан — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Абакан — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Абакан
17:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоных
18:20
18:21
30 км.
0 ч. 38 мин.
Камышта
19:06
19:07
70 км.
1 ч. 24 мин.
Чартыковский
19:23
19:24
84 км.
1 ч. 41 мин.
Аскиз
19:36
20:01
94 км.
1 ч. 54 мин.
Казановская
20:23
20:24
116 км.
2 ч. 41 мин.
Биркчул
20:54
20:56
136 км.
3 ч. 12 мин.
Бискамжа
21:43
21:47
164 км.
4 ч. 1 мин.
Балыксу
22:23
22:26
189 км.
4 ч. 41 мин.
Чарыш
22:39
22:40
198 км.
4 ч. 57 мин.
Лужба
23:09
23:12
220 км.
5 ч. 27 мин.
Теба
23:36
23:39
241 км.
5 ч. 54 мин.
Чульжан
00:04
00:05
260 км.
6 ч. 22 мин.
Карай
00:18
00:19
268 км.
6 ч. 36 мин.
Междуреченск
00:29
00:56
275 км.
6 ч. 47 мин.
Томусинская
01:28
01:30
303 км.
7 ч. 46 мин.
Новокузнецк
02:12
03:22
334 км.
8 ч. 30 мин.
Прокопьевск
04:04
04:09
364 км.
10 ч. 22 мин.
Киселевск
04:31
04:33
377 км.
10 ч. 49 мин.
Трудармейская
04:58
05:00
397 км.
11 ч. 16 мин.
Артышта 2
05:14
05:40
406 км.
11 ч. 32 мин.
Тягун
06:29
06:31
449 км.
12 ч. 47 мин.
Заринская
07:33
07:37
503 км.
13 ч. 51 мин.
Алтайская
08:52
08:55
578 км.
15 ч. 10 мин.
Барнаул
09:16
10:30
590 км.
15 ч. 34 мин.
Алтайская
10:49
10:54
602 км.
17 ч. 7 мин.
Сузун
12:35
12:37
718 км.
18 ч. 53 мин.
Камень-На-Оби
13:27
13:32
784 км.
19 ч. 45 мин.
Панкрушиха
14:27
14:29
851 км.
20 ч. 45 мин.
Хабары
15:02
15:04
890 км.
21 ч. 20 мин.
Краснозерское
15:25
15:27
917 км.
21 ч. 43 мин.
Карасук 1
16:30
17:00
996 км.
22 ч. 48 мин.
Баган
17:45
17:48
1043 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Купино
18:18
18:21
1081 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Чистоозерная
19:07
19:10
1140 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Татарская
20:06
20:33
1208 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Калачинская
21:26
21:28
1297 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Омск
Пассажирский
22:25
22:41
1373 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Называевская
00:12
00:14
1519 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Ишим
01:47
01:52
1649 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Заводоуковская
04:05
04:07
1837 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Ялуторовск
04:30
04:32
1858 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Тюмень
05:29
05:48
1929 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Талица
07:16
07:18
2036 км.
1 д. 13 ч. 34 мин.
Камышлов
08:23
08:25
2102 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Еланский
08:42
08:44
2116 км.
1 д. 15 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:21
11:53
2230 км.
1 д. 17 ч. 39 мин.
Первоуральск
12:39
12:41
2268 км.
1 д. 18 ч. 57 мин.
Шаля
14:15
14:17
2352 км.
1 д. 20 ч. 33 мин.
Кунгур
16:07
16:09
2458 км.
1 д. 22 ч. 25 мин.
Пермь 2
17:43
18:09
2538 км.
2 д. 0 ч. 1 мин.
Балезино
21:55
22:25
2725 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Глазов
22:55
22:57
2751 км.
2 д. 5 ч. 13 мин.
Киров
Пассажирский
02:06
02:21
2933 км.
2 д. 8 ч. 24 мин.
Котельнич 1
03:39
03:41
3014 км.
2 д. 9 ч. 57 мин.
Свеча
04:21
04:23
3062 км.
2 д. 10 ч. 39 мин.
Шарья
06:05
06:19
3178 км.
2 д. 12 ч. 23 мин.
Мантурово
07:00
07:01
3223 км.
2 д. 13 ч. 18 мин.
Брантовка
07:25
07:26
3247 км.
2 д. 13 ч. 43 мин.
Нея
07:50
07:51
3274 км.
2 д. 14 ч. 8 мин.
Номжа
08:05
08:06
3290 км.
2 д. 14 ч. 23 мин.
Николо-Полома
08:18
08:19
3301 км.
2 д. 14 ч. 36 мин.
Антропово
08:41
08:42
3324 км.
2 д. 14 ч. 59 мин.
Лопарево
08:58
08:59
3344 км.
2 д. 15 ч. 16 мин.
Галич
09:21
09:23
3363 км.
2 д. 15 ч. 39 мин.
Россолово
09:41
09:42
3383 км.
2 д. 15 ч. 59 мин.
Буй
10:13
10:18
3410 км.
2 д. 16 ч. 31 мин.
Любим
11:11
11:14
3461 км.
2 д. 17 ч. 29 мин.
Данилов
11:55
12:34
3495 км.
2 д. 18 ч. 13 мин.
Ярославль
Главный
13:40
14:00
3560 км.
2 д. 19 ч. 58 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
17:43
3804 км.
3 д. 0 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Добрый день. Хочу оставить отзыв об этом поезде. Ехала 12.09.2021 в 4 вагоне. Сразу скажу, что старые туалеты были лучше. Странно, но туалетная бумага была самая дешевая, которая только могла быть. Не понимаю, как так? Она же рвется.. В общем для себя сделала вывод – хочешь, чтобы было нормально - езди со своей.
Поездка понравилась, большое спасибо проводнице Оксане за очень хорошее обслуживание
Как обычно – что не поезд, то сквозит из окон и в туалете «приятные» запахи. Когда уже поезда будут в нормальном состоянии? Когда можно будет, как в автомобиле, сесть и комфортно доехать, без пьяных соседей по купе, которые орут на весь вагон в 3 часа ночи???
Спасибо за поездку, все прошло отлично! Очень понравилась работа проводницы Юлии. Делала все максимально быстро и качественно..
Привет! Вся поездка прошла очень хорошо, время пролетело незаметно. Не очень понравилось освещение в купе, читать книгу было темновато.
Хороший поезд, можете ехать не пожалеете.