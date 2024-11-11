Поезд 077Ы Абакан — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:42

Абакан

3 д. 0 ч. 1 мин.

17:43

Москва

71

Маршрут следования поезда 077Ы Абакан — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Абакан — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Абакан

17:42

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоных

18:20

1 мин.

18:21

30 км.

0 ч. 38 мин.

Камышта

19:06

1 мин.

19:07

70 км.

1 ч. 24 мин.

Чартыковский

19:23

1 мин.

19:24

84 км.

1 ч. 41 мин.

Аскиз

19:36

25 мин.

20:01

94 км.

1 ч. 54 мин.

Казановская

20:23

1 мин.

20:24

116 км.

2 ч. 41 мин.

Биркчул

20:54

2 мин.

20:56

136 км.

3 ч. 12 мин.

Бискамжа

21:43

4 мин.

21:47

164 км.

4 ч. 1 мин.

Балыксу

22:23

3 мин.

22:26

189 км.

4 ч. 41 мин.

Чарыш

22:39

1 мин.

22:40

198 км.

4 ч. 57 мин.

Лужба

23:09

3 мин.

23:12

220 км.

5 ч. 27 мин.

Теба

23:36

3 мин.

23:39

241 км.

5 ч. 54 мин.

Чульжан

00:04

1 мин.

00:05

260 км.

6 ч. 22 мин.

Карай

00:18

1 мин.

00:19

268 км.

6 ч. 36 мин.

Междуреченск

00:29

27 мин.

00:56

275 км.

6 ч. 47 мин.

Томусинская

01:28

2 мин.

01:30

303 км.

7 ч. 46 мин.

Новокузнецк

02:12

70 мин.

03:22

334 км.

8 ч. 30 мин.

Прокопьевск

04:04

5 мин.

04:09

364 км.

10 ч. 22 мин.

Киселевск

04:31

2 мин.

04:33

377 км.

10 ч. 49 мин.

Трудармейская

04:58

2 мин.

05:00

397 км.

11 ч. 16 мин.

Артышта 2

05:14

26 мин.

05:40

406 км.

11 ч. 32 мин.

Тягун

06:29

2 мин.

06:31

449 км.

12 ч. 47 мин.

Заринская

07:33

4 мин.

07:37

503 км.

13 ч. 51 мин.

Алтайская

08:52

3 мин.

08:55

578 км.

15 ч. 10 мин.

Барнаул

09:16

74 мин.

10:30

590 км.

15 ч. 34 мин.

Алтайская

10:49

5 мин.

10:54

602 км.

17 ч. 7 мин.

Сузун

12:35

2 мин.

12:37

718 км.

18 ч. 53 мин.

Камень-На-Оби

13:27

5 мин.

13:32

784 км.

19 ч. 45 мин.

Панкрушиха

14:27

2 мин.

14:29

851 км.

20 ч. 45 мин.

Хабары

15:02

2 мин.

15:04

890 км.

21 ч. 20 мин.

Краснозерское

15:25

2 мин.

15:27

917 км.

21 ч. 43 мин.

Карасук 1

16:30

30 мин.

17:00

996 км.

22 ч. 48 мин.

Баган

17:45

3 мин.

17:48

1043 км.

1 д. 0 ч. 3 мин.

Купино

18:18

3 мин.

18:21

1081 км.

1 д. 0 ч. 36 мин.

Чистоозерная

19:07

3 мин.

19:10

1140 км.

1 д. 1 ч. 25 мин.

Татарская

20:06

27 мин.

20:33

1208 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Калачинская

21:26

2 мин.

21:28

1297 км.

1 д. 3 ч. 44 мин.

Омск
Пассажирский

22:25

16 мин.

22:41

1373 км.

1 д. 4 ч. 43 мин.

Называевская

00:12

2 мин.

00:14

1519 км.

1 д. 6 ч. 30 мин.

Ишим

01:47

5 мин.

01:52

1649 км.

1 д. 8 ч. 5 мин.

Заводоуковская

04:05

2 мин.

04:07

1837 км.

1 д. 10 ч. 23 мин.

Ялуторовск

04:30

2 мин.

04:32

1858 км.

1 д. 10 ч. 48 мин.

Тюмень

05:29

19 мин.

05:48

1929 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Талица

07:16

2 мин.

07:18

2036 км.

1 д. 13 ч. 34 мин.

Камышлов

08:23

2 мин.

08:25

2102 км.

1 д. 14 ч. 41 мин.

Еланский

08:42

2 мин.

08:44

2116 км.

1 д. 15 ч. 0 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

11:21

32 мин.

11:53

2230 км.

1 д. 17 ч. 39 мин.

Первоуральск

12:39

2 мин.

12:41

2268 км.

1 д. 18 ч. 57 мин.

Шаля

14:15

2 мин.

14:17

2352 км.

1 д. 20 ч. 33 мин.

Кунгур

16:07

2 мин.

16:09

2458 км.

1 д. 22 ч. 25 мин.

Пермь 2

17:43

26 мин.

18:09

2538 км.

2 д. 0 ч. 1 мин.

Балезино

21:55

30 мин.

22:25

2725 км.

2 д. 4 ч. 13 мин.

Глазов

22:55

2 мин.

22:57

2751 км.

2 д. 5 ч. 13 мин.

Киров
Пассажирский

02:06

15 мин.

02:21

2933 км.

2 д. 8 ч. 24 мин.

Котельнич 1

03:39

2 мин.

03:41

3014 км.

2 д. 9 ч. 57 мин.

Свеча

04:21

2 мин.

04:23

3062 км.

2 д. 10 ч. 39 мин.

Шарья

06:05

14 мин.

06:19

3178 км.

2 д. 12 ч. 23 мин.

Мантурово

07:00

1 мин.

07:01

3223 км.

2 д. 13 ч. 18 мин.

Брантовка

07:25

1 мин.

07:26

3247 км.

2 д. 13 ч. 43 мин.

Нея

07:50

1 мин.

07:51

3274 км.

2 д. 14 ч. 8 мин.

Номжа

08:05

1 мин.

08:06

3290 км.

2 д. 14 ч. 23 мин.

Николо-Полома

08:18

1 мин.

08:19

3301 км.

2 д. 14 ч. 36 мин.

Антропово

08:41

1 мин.

08:42

3324 км.

2 д. 14 ч. 59 мин.

Лопарево

08:58

1 мин.

08:59

3344 км.

2 д. 15 ч. 16 мин.

Галич

09:21

2 мин.

09:23

3363 км.

2 д. 15 ч. 39 мин.

Россолово

09:41

1 мин.

09:42

3383 км.

2 д. 15 ч. 59 мин.

Буй

10:13

5 мин.

10:18

3410 км.

2 д. 16 ч. 31 мин.

Любим

11:11

3 мин.

11:14

3461 км.

2 д. 17 ч. 29 мин.

Данилов

11:55

39 мин.

12:34

3495 км.

2 д. 18 ч. 13 мин.

Ярославль
Главный

13:40

20 мин.

14:00

3560 км.

2 д. 19 ч. 58 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

17:43

3804 км.

3 д. 0 ч. 1 мин.

Информация о поезде 077Ы

Планируете поездку по маршруту Абакан — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 077Ы. Этот поезд отправляется со станции Абакан в 17:42 и прибывает на конечную станцию Москва в 17:43. Вся дорога занимает 3 д. 0 ч. 1 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 8 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 077Ы

Количество остановок поезда:

71 станция

Самая длинная остановка:

74 мин. – станция Барнаул

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. ЕЛЕНА

    Добрый день. Хочу оставить отзыв об этом поезде. Ехала 12.09.2021 в 4 вагоне. Сразу скажу, что старые туалеты были лучше. Странно, но туалетная бумага была самая дешевая, которая только могла быть. Не понимаю, как так? Она же рвется.. В общем для себя сделала вывод – хочешь, чтобы было нормально - езди со своей.

    Ответить
  2. Алик

    Поездка понравилась, большое спасибо проводнице Оксане за очень хорошее обслуживание

    Ответить
  3. Галина В.

    Как обычно – что не поезд, то сквозит из окон и в туалете «приятные» запахи. Когда уже поезда будут в нормальном состоянии? Когда можно будет, как в автомобиле, сесть и комфортно доехать, без пьяных соседей по купе, которые орут на весь вагон в 3 часа ночи???

    Ответить
  4. Дмитрий

    Спасибо за поездку, все прошло отлично! Очень понравилась работа проводницы Юлии. Делала все максимально быстро и качественно..

    Ответить
  5. Девушка из поезда

    Привет! Вся поездка прошла очень хорошо, время пролетело незаметно. Не очень понравилось освещение в купе, читать книгу было темновато.

    Ответить
  6. абрикоса

    Хороший поезд, можете ехать не пожалеете.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
