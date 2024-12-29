Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 151В Котлас — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
22:30
2 д. 2 ч. 48 мин.
01:18
10
Маршрут следования поезда 151В Котлас — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Киров
Пассажирский
08:08
08:50
342 км.
9 ч. 38 мин.
Балезино
14:05
14:35
549 км.
15 ч. 35 мин.
Пермь 2
19:29
19:49
736 км.
20 ч. 59 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:56
01:26
1029 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Тюмень
07:07
07:36
1328 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Ишим
11:25
11:40
1597 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Омск
Пассажирский
16:09
16:26
1873 км.
1 д. 17 ч. 39 мин.
Барабинск
21:27
21:50
2191 км.
1 д. 22 ч. 57 мин.
Новосибирск
Главный
01:18
2481 км.
2 д. 2 ч. 48 мин.
