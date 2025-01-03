Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 246В Санкт-Петербург — Екатеринбург.
Маршрут следования поезда 246В Санкт-Петербург — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
19:33
19:35
103 км.
2 ч. 28 мин.
Тихвин
20:44
20:46
177 км.
3 ч. 39 мин.
Бабаево
23:15
23:49
317 км.
6 ч. 10 мин.
Череповец 1
02:08
02:24
432 км.
9 ч. 3 мин.
Шексна
03:10
03:14
466 км.
10 ч. 5 мин.
Вологда 1
04:59
05:32
543 км.
11 ч. 54 мин.
Буй
07:45
07:59
669 км.
14 ч. 40 мин.
Галич
08:56
09:01
716 км.
15 ч. 51 мин.
Антропово
09:51
09:53
754 км.
16 ч. 46 мин.
Николо-Полома
10:19
10:21
777 км.
17 ч. 14 мин.
Нея
10:49
10:51
804 км.
17 ч. 44 мин.
Брантовка
11:16
11:18
831 км.
18 ч. 11 мин.
Мантурово
11:46
11:48
855 км.
18 ч. 41 мин.
Шарья
12:46
13:00
900 км.
19 ч. 41 мин.
Поназырево
13:50
13:52
946 км.
20 ч. 45 мин.
Киров
Пассажирский
17:36
17:51
1141 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Балезино
22:49
23:17
1348 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Пермь 2
04:10
04:40
1535 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:34
1828 км.
1 д. 17 ч. 29 мин.
