Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 007Е Пермь — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 007Е Пермь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
09:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балезино
13:19
13:45
187 км.
3 ч. 44 мин.
Глазов
14:11
14:13
213 км.
4 ч. 36 мин.
Киров
Пассажирский
17:01
17:16
395 км.
7 ч. 26 мин.
Котельнич 1
18:36
18:37
476 км.
9 ч. 1 мин.
Шахунья
20:12
20:14
600 км.
10 ч. 37 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:58
23:10
820 км.
13 ч. 23 мин.
Владимир
01:44
02:10
1039 км.
16 ч. 9 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:22
1215 км.
19 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, приветливый персонал, прямо на входе все рассказывают и поясняют. Во время поездки было удобно и комфортно, поезд не гремел, как некоторые. Буду ездить на нём еще. Впечатления от таких поездок только приятные
Как только сели в вагон было немого душно, но когда поезд тронулся, вентиляция заработала хорошо и стало комфортно. Проводники приятные и отзывчивы люди, спасибо им большое. Рекомендую этот поезд!
Часто езжу на нем по работе в Киров. Хороший поезд, никогда нареканий или задержек не возникало.
Вагоны оставляют желать лучшего. Видно что поезду не один десяток лет, неплохо было бы обновить уже.
В туалете чисто, бумага на месте. Внутри вагона тоже чисто, хотя видно, что он не новый. Проводники приятные доброжелательные люди.