Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 513Ь Котлас — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
22:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пинюг
01:16
01:27
128 км.
2 ч. 40 мин.
Альмеж
02:01
02:06
154 км.
3 ч. 25 мин.
Опарино
02:37
02:45
180 км.
4 ч. 1 мин.
Нагибино
03:03
03:07
195 км.
4 ч. 27 мин.
Вазюк
03:23
03:30
201 км.
4 ч. 47 мин.
Староверческая
03:50
04:28
210 км.
5 ч. 14 мин.
Мураши
05:14
05:30
242 км.
6 ч. 38 мин.
Долиничи
05:42
05:48
247 км.
7 ч. 6 мин.
Мосинский
06:21
06:25
269 км.
7 ч. 45 мин.
Медянка
07:12
07:15
311 км.
8 ч. 36 мин.
Киров
Пассажирский
08:00
08:47
341 км.
9 ч. 24 мин.
Балезино
11:48
12:16
548 км.
13 ч. 12 мин.
Пермь 2
16:08
16:28
735 км.
17 ч. 32 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
22:58
1028 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
