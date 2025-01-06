Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 517В Котлас — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
22:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Киров
Пассажирский
08:00
13:20
342 км.
9 ч. 24 мин.
Балезино
17:25
17:53
549 км.
18 ч. 49 мин.
Пермь 2
21:30
21:50
736 км.
22 ч. 54 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:10
03:38
1029 км.
1 д. 4 ч. 34 мин.
Челябинск-Главный
08:45
1226 км.
1 д. 10 ч. 9 мин.
