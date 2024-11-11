Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 201И Екатеринбург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
00:26
1 д. 5 ч. 14 мин.
05:40
11
Маршрут следования поезда 201И Екатеринбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
00:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
06:50
07:40
293 км.
6 ч. 24 мин.
Балезино
11:26
11:54
480 км.
11 ч. 0 мин.
Киров
Пассажирский
15:55
16:10
687 км.
15 ч. 29 мин.
Котельнич 1
18:08
18:10
768 км.
17 ч. 42 мин.
Шахунья
19:50
19:52
892 км.
19 ч. 24 мин.
Урень
20:32
20:34
946 км.
20 ч. 6 мин.
Сухобезводное
21:26
21:28
1017 км.
21 ч. 0 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:48
23:00
1115 км.
22 ч. 22 мин.
Владимир
02:00
02:26
1334 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:40
1510 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала на этом поезде в ноябре 2020 и хочу сказать что он очень даже неплохой. Туалет был отлично вымыт, нигде на окнах и сиденьях ни пылинки. Мне все очень понравилось.
Не поездка а целое приключение. Сначала сели – в вагоне не было света. Думали просто не включали, оказалось что-то там неисправно. Через 2 часа включили свет, но отопление так и не включили. Что за логика я вообще отказываюсь понимать – на улице примерно 14 градусов тепла, в вагоне около 19. Едешь и мерзнешь.
Брала СВ и не пожалела. Ну ОООООЧЕНЬ хороший вагон. На мой взгляд всегда лучше немного переплатить и по итогу получить намного более высокий уровень комфорта, чем сэкономить 3 копейки и всю дорогу терпеть.
Мне было очень холодно в дороге потому что из окна постоянно дуло и никак это нельзя было решить. В вагоне также стоял неприятный какой-то запах, такое ощущение, что предыдущих пассажирова стошнило, и плохо помыли. Отвратительная поездка.
Поездка офигенная! Понравилась проводница, которая была очень внимательна и быстро делала свою работу К вечеру стало прохладно и сразу включили отопление. Так нагрелся вагон, что пришлось даже раздеваться частично.