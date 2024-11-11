Маршрут следования поезда 239Н Новосибирск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
18:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барабинск
21:58
22:28
290 км.
3 ч. 15 мин.
Озеро-Карачинское
23:39
23:44
378 км.
4 ч. 56 мин.
Татарская
00:29
00:31
441 км.
5 ч. 46 мин.
Омск
Пассажирский
02:31
02:47
607 км.
7 ч. 48 мин.
Ишим
05:50
05:53
883 км.
11 ч. 7 мин.
Тюмень
09:40
09:59
1152 км.
14 ч. 57 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:40
15:09
1451 км.
19 ч. 57 мин.
Кунгур
19:02
19:04
1677 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Пермь 2
20:26
20:46
1757 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Верещагино
22:25
22:27
1847 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Балезино
00:09
00:37
1944 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Глазов
01:05
01:07
1970 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Зуевка
02:22
02:24
2064 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Киров
Пассажирский
03:49
04:04
2152 км.
1 д. 9 ч. 6 мин.
Семенов
08:32
08:34
2517 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:24
09:48
2578 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Ковров 1
11:41
11:43
2740 км.
1 д. 16 ч. 58 мин.
Владимир
12:40
13:09
2800 км.
1 д. 17 ч. 57 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
16:00
2976 км.
1 д. 21 ч. 17 мин.
