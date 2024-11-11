Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 192Е Санкт-Петербург — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
21:47
21:49
103 км.
2 ч. 2 мин.
Тихвин
23:05
23:07
177 км.
3 ч. 20 мин.
Пикалево 1
23:50
23:52
210 км.
4 ч. 5 мин.
Ефимовская
00:28
00:30
244 км.
4 ч. 43 мин.
Подборовье
00:48
00:50
264 км.
5 ч. 3 мин.
Бабаево
01:45
02:15
317 км.
6 ч. 0 мин.
Череповец 1
04:24
04:48
432 км.
8 ч. 39 мин.
Шексна
05:30
05:32
466 км.
9 ч. 45 мин.
Чебсара
05:53
05:55
483 км.
10 ч. 8 мин.
Кипелово
06:21
06:23
501 км.
10 ч. 36 мин.
Вологда 1
07:20
07:40
543 км.
11 ч. 35 мин.
Буй
09:18
09:33
669 км.
13 ч. 33 мин.
Галич
10:15
10:16
716 км.
14 ч. 30 мин.
Николо-Полома
11:15
11:16
777 км.
15 ч. 30 мин.
Мантурово
12:30
12:31
856 км.
16 ч. 45 мин.
Шарья
13:21
13:36
901 км.
17 ч. 36 мин.
Киров
Пассажирский
18:22
18:47
1142 км.
22 ч. 37 мин.
Глазов
22:15
22:17
1324 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Балезино
22:45
23:13
1350 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Пермь 2
03:33
03:54
1537 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:48
1830 км.
1 д. 14 ч. 3 мин.
