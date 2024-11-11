Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 291Ы Красноярск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:06
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Маршрут следования поезда 291Ы Красноярск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
17:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ачинск 1
19:51
19:53
146 км.
2 ч. 45 мин.
Боготол
20:56
20:57
207 км.
3 ч. 50 мин.
Мариинск
22:48
23:22
317 км.
5 ч. 42 мин.
Анжерская
00:59
01:01
422 км.
7 ч. 53 мин.
Тайга
01:29
01:32
448 км.
8 ч. 23 мин.
Юрга 1
02:34
02:36
510 км.
9 ч. 28 мин.
Новосибирск
Главный
04:40
05:31
654 км.
11 ч. 34 мин.
Обь
05:56
05:58
665 км.
12 ч. 50 мин.
Барабинск
09:10
09:40
945 км.
16 ч. 4 мин.
Татарская
11:49
11:51
1097 км.
18 ч. 43 мин.
Калачинская
13:02
13:04
1186 км.
19 ч. 56 мин.
Омск
Пассажирский
14:02
14:20
1262 км.
20 ч. 56 мин.
Ишим
17:31
17:36
1538 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Тюмень
21:06
21:26
1807 км.
1 д. 4 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:15
02:43
2106 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Пермь 2
09:06
09:36
2399 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Балезино
13:24
13:52
2586 км.
1 д. 20 ч. 18 мин.
Глазов
14:19
14:21
2612 км.
1 д. 21 ч. 13 мин.
Яр
14:54
14:55
2647 км.
1 д. 21 ч. 48 мин.
Зуевка
15:47
15:49
2706 км.
1 д. 22 ч. 41 мин.
Киров
Пассажирский
17:15
17:30
2794 км.
2 д. 0 ч. 9 мин.
Котельнич 1
18:50
18:52
2875 км.
2 д. 1 ч. 44 мин.
Шахунья
20:33
20:35
2999 км.
2 д. 3 ч. 27 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:24
23:36
3219 км.
2 д. 6 ч. 18 мин.
Дзержинск
00:03
00:05
3251 км.
2 д. 6 ч. 57 мин.
Ильино
00:28
00:30
3284 км.
2 д. 7 ч. 22 мин.
Ковров 1
01:38
01:40
3384 км.
2 д. 8 ч. 32 мин.
Владимир
02:20
02:46
3444 км.
2 д. 9 ч. 14 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:52
3620 км.
2 д. 12 ч. 46 мин.
