24
Маршрут следования поезда 220Е Пермь — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
18:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кунгур
19:58
20:00
80 км.
1 ч. 32 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:18
01:04
306 км.
5 ч. 52 мин.
Камышлов
03:05
03:07
434 км.
8 ч. 39 мин.
Талица
04:07
04:09
500 км.
9 ч. 41 мин.
Тюмень
05:53
06:57
607 км.
11 ч. 27 мин.
Тобольск
10:23
10:28
815 км.
15 ч. 57 мин.
Юность-Комсомольская
11:42
11:45
900 км.
17 ч. 16 мин.
Демьянка
13:10
13:26
984 км.
18 ч. 44 мин.
Салым
14:54
14:56
1084 км.
20 ч. 28 мин.
Куть-Ях
15:48
15:50
1126 км.
21 ч. 22 мин.
Пыть-Ях
16:58
17:08
1190 км.
22 ч. 32 мин.
Усть-Юган
17:34
17:36
1213 км.
23 ч. 8 мин.
Сургут
19:03
19:53
1255 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Ульт Ягун
21:26
21:28
1307 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Когалым
23:07
23:10
1393 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Ноябрьск 1
01:39
01:44
1496 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Ноябрьск 2
02:03
02:13
1507 км.
1 д. 7 ч. 37 мин.
Ханымей
03:30
03:35
1570 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Пурпе
05:26
05:43
1662 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Пуровск
06:52
06:57
1726 км.
1 д. 12 ч. 26 мин.
Сывдарма
07:52
07:54
1763 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Коротчаево
09:54
10:02
1839 км.
1 д. 15 ч. 28 мин.
Новый Уренгой
11:47
1908 км.
1 д. 17 ч. 21 мин.
