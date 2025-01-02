Маршрут следования и продажа билетов
07:40
1 д. 0 ч. 36 мин.
08:16
9
Маршрут следования поезда 505Е Екатеринбург — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
07:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
14:20
14:40
293 км.
6 ч. 40 мин.
Балезино
18:46
19:16
480 км.
11 ч. 6 мин.
Киров
Пассажирский
23:19
00:04
687 км.
15 ч. 39 мин.
Мосинский
01:32
01:36
758 км.
17 ч. 52 мин.
Мураши
02:31
02:36
785 км.
18 ч. 51 мин.
Нагибино
03:46
03:50
832 км.
20 ч. 6 мин.
Пинюг
05:06
05:26
900 км.
21 ч. 26 мин.
Котлас Южный
08:16
1028 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
