Маршрут следования и продажа билетов
04:31
5 ч. 10 мин.
09:41
Маршрут следования поезда 802Е Пермь — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
04:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кунгур
05:51
05:53
80 км.
1 ч. 20 мин.
Шаля
07:37
07:39
186 км.
3 ч. 6 мин.
Первоуральск
08:59
09:01
270 км.
4 ч. 28 мин.
Виз
09:34
09:35
305 км.
5 ч. 3 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:41
307 км.
5 ч. 10 мин.
