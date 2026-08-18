Алина Камзёл – отзыв о поезде 989И По ходу поездки в туалете несколько раз заканчивалась вода. Ее периодически на станциях пополняли, но странное дело. Неужели нельзя сделать баки чуть побольше, чтобы можно было нормально пить воду при поездке??

Лиза – отзыв о поезде 973Э Добрый день. Поезд не новый. Но чистый и опрятный. Проводницы все время убирают поезд. Обслуживание можно оценить на 8 из 10.

Марианна – отзыв о поезде 658Н Из отзывов, прочитанных ранее, поняла, что этот поезд - лотерея. Вагоны все разные. Села, обрадовалась - повезло, вагон с кондиционером. Соседние вагоны старые, их пассажиры стали ходить в наши туалеты. Туалет почти все время занят, но ладно, это можно потерпеть. Теперь о кондиционере, он выключен. Окна открывать проводники не разрешают.

Аля – отзыв о поезде 136Н Поезд ужасный. Проводница постоянно бузила, что туда-сюда ходим, тут не так, то не то. В общем я вообще осталась недовольна этой поездкой! Да еще за такие деньги! В вагоне стоял неприятный запах, туалет мылся может только один раз за всю поездку. Фу.

Гена – отзыв о поезде 117У Что ни говори, а поезда улучшаются. Это видно хотя бы если сравнить с теми составами, которые ездили лет 7 назад. Уже прогресс виде.н. Будем надеяться что и дальше он продолжится.

Петрович – отзыв о поезде 117Н Покупайте билеты на сайтах заблаговременно. Мне попались не самые лучшие места рядом с туалетом. Пожалел несколько раз, что не купил за месяц.

Екатерина – отзыв о поезде 109М Вот мне до конца не понятно, почему в поезде до сих пор старые вагоны? Когда это все закончится и можно будет ехать в нормальных условиях?

Дмитрий Анатольевич – отзыв о поезде 091И Когда старые вагоны полностью заменят на новые – тогда и будет хорошо. Все проблемы только из-за убитых в хлам вагонов. Персонал молодцы.

Валентин Писарчук – отзыв о поезде 081И Не скажу, что все было безупречно. Но поездка прошла на 8 из 10. Проводницы очень понравились. Чувствовалась забота и желание сделать все для комфорта пассажиров. Это очень подкупает.

Дмитрий – отзыв о поезде 067Ы Если не ждать, что тебе будут дуть в известное место, то вполне нормальный поезд. Но все равно как-то немного дороговато.

Валерий – отзыв о поезде 059Е Розетки работали исправно, в вагоне было светло и чисто, что меня устраивает максимально. Удалось поработать за компьютером и завершить свои рабочие задачи. Уверенно рекомендую.

Ольга 4 вагон – отзыв о поезде 055Ы Не знаю как вам, а мне неприятно ездить за такую цену в вагоне, где туалет так сильно воняет. Стелили и убирали белье сами, еда остыла, что это вообще было? Да за такие деньги, как стоит ваш билет, мне должны были на подносах с золотой тесемочкой три мужчины блюда принести на выбор… А не это…

Андрей Дмитриев – отзыв о поезде 037Н Понравился уровень обслуживания и комфорта в купе – были зарядки, телевизор и тепло. Никто не замерз и не простудился.

Виктор – отзыв о поезде 001Э Вполне обычный поезд, ехал в Ныш в купе. Все понравилось, купе чистое, аккуратное.