Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 136Н Барнаул — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 136Н Барнаул — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
20:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алтайская
20:50
20:55
12 км.
0 ч. 20 мин.
Сузун
22:38
22:41
128 км.
2 ч. 8 мин.
Камень-На-Оби
23:37
23:42
194 км.
3 ч. 7 мин.
Панкрушиха
00:34
00:37
261 км.
4 ч. 4 мин.
Хабары
01:09
01:12
300 км.
4 ч. 39 мин.
Краснозерское
01:37
01:40
327 км.
5 ч. 7 мин.
Карасук 1
02:40
03:12
406 км.
6 ч. 10 мин.
Осолодино
03:26
03:28
413 км.
6 ч. 56 мин.
Баган
04:14
04:16
453 км.
7 ч. 44 мин.
Купино
05:00
05:02
491 км.
8 ч. 30 мин.
Шипицыно
05:35
05:38
524 км.
9 ч. 5 мин.
Чистоозерная
06:03
06:10
550 км.
9 ч. 33 мин.
Табулга
06:45
06:48
575 км.
10 ч. 15 мин.
Татарская
07:43
08:10
617 км.
11 ч. 13 мин.
Калачинская
09:22
09:24
706 км.
12 ч. 52 мин.
Омск
Пассажирский
10:22
11:14
782 км.
13 ч. 52 мин.
Любинская
12:08
12:10
832 км.
15 ч. 38 мин.
Называевская
13:15
13:17
928 км.
16 ч. 45 мин.
Ишим
14:58
15:13
1058 км.
18 ч. 28 мин.
Заводоуковская
17:32
17:34
1246 км.
21 ч. 2 мин.
Ялуторовск
17:55
17:57
1267 км.
21 ч. 25 мин.
Тюмень
18:58
19:18
1338 км.
22 ч. 28 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:50
01:53
1637 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
Дружинино
03:26
03:56
1703 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Красноуфимск
05:54
06:25
1812 км.
1 д. 9 ч. 24 мин.
Чернушка
08:14
08:16
1915 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Куеда
08:42
08:43
1945 км.
1 д. 12 ч. 12 мин.
Янаул
09:14
09:16
1989 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Камбарка
09:54
09:55
2032 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
Сарапул
10:26
10:27
2066 км.
1 д. 13 ч. 56 мин.
Агрыз
11:22
11:44
2113 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Можга
12:35
12:38
2163 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Кизнер
13:21
13:24
2209 км.
1 д. 16 ч. 51 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:37
16:42
2367 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Канаш
19:21
19:36
2474 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Вурнары
20:11
20:13
2507 км.
1 д. 23 ч. 41 мин.
Сергач
21:28
21:32
2598 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Перевозская
22:22
22:24
2659 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Муром 1
01:03
01:05
2817 км.
2 д. 4 ч. 33 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:46
3091 км.
2 д. 9 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Барнаул → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Спасибо что даете возможность высказать свое возмущение. Я ехала в плацкарте и просто была в недоумении, почему пассажиры не могут управлять освещением у себя на месте? Из-за этого у нас выключили свет ночью только в 3 часа. Многие пассажиры старались уснуть и никак не могли, потому что свет мешал. Безобразие полное.
Проводница была неплохая. Но напрягали длительные остановки в Тюмени, Дружинино и ЕКБ. Когда поезд стоит в вагоне становится очень душно.
Добрый день. Вот вы боретесь с курящими, а проводница сама выходила в тамбур и курила в вагоне!! И часть дыма летела к нам. Сначала сами научитесь за собой следить а потом уже пассажиров учите.
Хороший поезд. Билеты на купе только почему-то космических денег стоят, как будто там наложницы с веерами обдувать будут вместо кондея.
Поезд ужасный. Проводница постоянно бузила, что туда-сюда ходим, тут не так, то не то. В общем я вообще осталась недовольна этой поездкой! Да еще за такие деньги! В вагоне стоял неприятный запах, туалет мылся может только один раз за всю поездку. Фу.