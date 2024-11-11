Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 059Е Сургут — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сургут — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сургут
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Усть-Юган
13:38
13:40
42 км.
1 ч. 38 мин.
Пыть-Ях
14:12
14:22
65 км.
2 ч. 12 мин.
Куть-Ях
15:31
15:33
129 км.
3 ч. 31 мин.
Салым
16:23
16:25
171 км.
4 ч. 23 мин.
Демьянка
18:11
18:27
271 км.
6 ч. 11 мин.
Юность-Комсомольская
20:04
20:06
355 км.
8 ч. 4 мин.
Ингаир
20:51
20:53
396 км.
8 ч. 51 мин.
Тобольск
21:42
21:52
440 км.
9 ч. 42 мин.
Тюмень
01:04
01:46
648 км.
13 ч. 4 мин.
Талица
03:14
03:16
755 км.
15 ч. 14 мин.
Камышлов
04:14
04:16
821 км.
16 ч. 14 мин.
Еланский
04:33
04:53
835 км.
16 ч. 33 мин.
Богданович
05:17
05:19
861 км.
17 ч. 17 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:25
08:25
949 км.
19 ч. 25 мин.
Дружинино
09:51
10:21
1015 км.
21 ч. 51 мин.
Бисертский Завод
10:59
11:00
1043 км.
22 ч. 59 мин.
Красноуфимск
12:20
12:22
1127 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Чернушка
14:08
14:10
1230 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Янаул
15:12
15:14
1304 км.
1 д. 3 ч. 12 мин.
Сарапул
16:39
16:42
1377 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Агрыз
17:43
17:58
1424 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Можга
18:48
18:50
1474 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
Кизнер
19:37
19:39
1520 км.
1 д. 7 ч. 37 мин.
Вятские Поляны
20:22
20:24
1550 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
22:23
22:28
1678 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Зеленый Дол
23:06
23:08
1710 км.
1 д. 11 ч. 6 мин.
Урмары
23:51
23:52
1752 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Канаш
00:26
00:40
1787 км.
1 д. 12 ч. 26 мин.
Шумерля
01:37
01:39
1854 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Сергач
02:26
02:28
1911 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Навашино
05:02
05:04
2118 км.
1 д. 17 ч. 2 мин.
Муром 1
05:18
05:20
2129 км.
1 д. 17 ч. 18 мин.
Вековка
06:17
06:43
2205 км.
1 д. 18 ч. 17 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:38
2404 км.
1 д. 21 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Чтоб вы сами ездили в поезде. Те кто его конструировал. У меня рост 205 см. Попробуйте хорошо и комфортно устроиться на ваших полках для карликов.
Мне поезд очень понравился. Чисто, уютно, проводники тоже очень отзывчивые девушки. В туалете было относительно чисто, не воняло. Во время дороги на моих глазах делали несколько раз влажную уборку. Я осталась довольна поездкой.
Здравствуйте вам. Очень поездка хорошо прошла понравилась. Счастью вам и добра желаю спасибо.
Как говорится – все хорошо кроме пассажиров. Когда уже перестанут пускать в поезда пьяных пассажиров? И запретят расписать напитки увеселительного характера? Ну надоело уже это настолько, что сил нет и решила написать вот тут на сайте. Ходили всю ночь по вагону, падали с полок, потом ходили забинтовываться. Ну как стадо баранов. Неужели человеку так хочется напиться что он не в силах утерпеть пока не доедет?
Розетки работали исправно, в вагоне было светло и чисто, что меня устраивает максимально. Удалось поработать за компьютером и завершить свои рабочие задачи. Уверенно рекомендую.