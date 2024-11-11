Сургут: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Сургут. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Сургут работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Сургут на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
497Е
Нижневартовск
Анапа
00:21
Сургут
3 д. 15 ч. 20 мин.
11:10
Анапа
105Е
Нижневартовск
Волгоград
00:23
Сургут
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
377Г
Новый Уренгой
Казань
00:33
Сургут
2 д. 5 ч. 54 мин.
12:29
Казань (Пассажирская)
107Е
Нижневартовск
Волгоград
00:46
Сургут
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
497Э
Анапа
Нижневартовск
02:02
Сургут
3 д. 14 ч. 31 мин.
05:36
Нижневартовск 1
359Й
Нижневартовск
Уфа
02:58
Сургут
1 д. 14 ч. 44 мин.
12:55
Уфа
309Е
Новый Уренгой
Пермь
03:25
Сургут
1 д. 20 ч. 38 мин.
07:39
Пермь 2
147Е
Нижневартовск
Астрахань
03:40
Сургут
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
447Е
Нижневартовск
Астрахань
03:48
Сургут
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
04:07
Сургут
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
499Э
Анапа
Новый Уренгой
04:35
Сургут
4 д. 7 ч. 42 мин.
23:07
Новый Уренгой
360Й
Уфа
Нижневартовск
04:40
Сургут
1 д. 10 ч. 44 мин.
09:24
Нижневартовск 1
332Й
Уфа
Новый Уренгой
04:45
Сургут
1 д. 21 ч. 33 мин.
18:54
Новый Уренгой
147Ж
Астрахань
Нижневартовск
05:04
Сургут
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
108Е
Тюмень
Нижневартовск
05:36
Сургут
15 ч. 56 мин.
09:05
Нижневартовск 1
346У
Адлер
Нижневартовск
05:36
Сургут
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
346И
Екатеринбург
Нижневартовск
05:36
Сургут
22 ч. 36 мин.
09:13
Нижневартовск 1
144Й
Уфа
Нижневартовск
05:58
Сургут
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:33
Нижневартовск 1
109М
Новый Уренгой
Москва
06:17
Сургут
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
219Е
Новый Уренгой
Пермь
06:17
Сургут
1 д. 19 ч. 14 мин.
09:01
Пермь 2
591С
Анапа
Нижневартовск
07:12
Сургут
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
499С
Анапа
Новый Уренгой
07:12
Сургут
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
Новый Уренгой
492Е
Екатеринбург
Нижневартовск
07:12
Сургут
1 д. 2 ч. 25 мин.
11:55
Нижневартовск 1
564Е
Тюмень
Нижневартовск
07:12
Сургут
18 ч. 55 мин.
11:55
Нижневартовск 1
115Е
Омич
Нижневартовск
Омск
08:12
Сургут
1 д. 4 ч. 16 мин.
06:25
Омск (Пассажирский)
379У
Новый Уренгой
Оренбург
08:45
Сургут
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:17
Оренбург
259Е
Нижневартовск
Екатеринбург
08:54
Сургут
1 д. 0 ч. 27 мин.
03:02
Екатеринбург (Пассажирский)
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
08:57
Сургут
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
125Е
Обь
Новый Уренгой
Новосибирск
09:09
Сургут
1 д. 21 ч. 28 мин.
16:07
Новосибирск (Главный)
093Е
Нижневартовск
Барнаул
09:35
Сургут
1 д. 21 ч. 22 мин.
01:07
Барнаул
137Е
Нижневартовск
Новокузнецк
09:35
Сургут
1 д. 20 ч. 37 мин.
00:22
Новокузнецк
378Й
Казань
Новый Уренгой
09:50
Сургут
2 д. 4 ч. 36 мин.
04:35
Новый Уренгой
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
09:52
Сургут
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
115Н
Омич
Омск
Нижневартовск
10:09
Сургут
1 д. 3 ч. 6 мин.
15:11
Нижневартовск 1
595Е
Новый Уренгой
Анапа
10:51
Сургут
4 д. 1 ч. 53 мин.
20:10
Анапа
341Е
Нижневартовск
Екатеринбург
11:01
Сургут
1 д. 2 ч. 51 мин.
07:36
Екатеринбург (Пассажирский)
401Е
Нижневартовск
Пенза
11:23
Сургут
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
093Н
Барнаул
Нижневартовск
11:26
Сургут
1 д. 22 ч. 30 мин.
18:40
Нижневартовск 1
137Н
Новокузнецк
Нижневартовск
11:26
Сургут
1 д. 22 ч. 5 мин.
18:40
Нижневартовск 1
595С
Анапа
Новый Уренгой
11:36
Сургут
4 д. 5 ч. 46 мин.
07:11
Новый Уренгой
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
12:00
Сургут
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
346С
Адлер
Нижневартовск
12:21
Сургут
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
546Е
Тюмень
Нижневартовск
12:21
Сургут
15 ч. 1 мин.
15:55
Нижневартовск 1
401Й
Нижневартовск
Пенза
12:31
Сургут
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
545Ы
Нижневартовск
Тюмень
12:46
Сургут
18 ч. 3 мин.
01:46
Тюмень
101Й
Нижневартовск
Пенза
13:18
Сургут
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
201Е
Нижневартовск
Приобье
13:18
Сургут
1 д. 19 ч. 0 мин.
03:25
Приобье
331Й
Новый Уренгой
Уфа
13:30
Сургут
2 д. 0 ч. 46 мин.
21:40
Уфа
590И
Тюмень
Новый Уренгой
13:56
Сургут
1 д. 8 ч. 4 мин.
09:11
Новый Уренгой
294Й
Самара
Нижневартовск
14:23
Сургут
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
Нижневартовск 1
087Й
Нижневартовск
Самара
14:24
Сургут
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
095У
Барнаул
Нижневартовск
14:36
Сургут
2 д. 0 ч. 52 мин.
19:00
Нижневартовск 1
260Е
Екатеринбург
Нижневартовск
15:05
Сургут
1 д. 1 ч. 4 мин.
20:20
Нижневартовск 1
049Е
Сургут
Екатеринбург
15:44
Сургут
14 ч. 51 мин.
06:35
Екатеринбург (Пассажирский)
099Е
Сургут
Екатеринбург
15:44
Сургут
14 ч. 51 мин.
06:35
Екатеринбург (Пассажирский)
060У
Тюмень
Москва
Нижневартовск
15:56
Сургут
2 д. 3 ч. 57 мин.
20:35
Нижневартовск 1
342Е
Екатеринбург
Нижневартовск
16:13
Сургут
1 д. 1 ч. 50 мин.
20:46
Нижневартовск 1
542У
Оренбург
Нижневартовск
16:13
Сургут
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
Нижневартовск 1
589И
Новый Уренгой
Тюмень
16:53
Сургут
1 д. 8 ч. 20 мин.
07:00
Тюмень
310Е
Пермь
Новый Уренгой
16:56
Сургут
1 д. 17 ч. 43 мин.
09:23
Новый Уренгой
546И
Челябинск
Нижневартовск
18:15
Сургут
1 д. 5 ч. 30 мин.
22:30
Нижневартовск 1
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
18:25
Сургут
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
102Й
Пенза
Нижневартовск
18:25
Сургут
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
088Й
Самара
Нижневартовск
18:38
Сургут
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
19:31
Сургут
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
110Э
Москва
Новый Уренгой
19:53
Сургут
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
220Е
Пермь
Новый Уренгой
19:53
Сургут
1 д. 17 ч. 21 мин.
11:47
Новый Уренгой
561Е
Новый Уренгой
Санкт-Петербург
21:20
Сургут
3 д. 5 ч. 0 мин.
08:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
210Е
Пермь
Новый Уренгой
21:28
Сургут
1 д. 16 ч. 53 мин.
13:06
Новый Уренгой
407Е
Нижневартовск
Волгоград
21:37
Сургут
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
499Е
Новый Уренгой
Анапа
21:50
Сургут
4 д. 5 ч. 10 мин.
11:10
Анапа
545И
Нижневартовск
Челябинск
21:50
Сургут
1 д. 9 ч. 40 мин.
00:58
Челябинск-Главный
491Е
Нижневартовск
Пермь
21:50
Сургут
1 д. 12 ч. 42 мин.
04:00
Пермь 2
502Е
Тюмень
Новый Уренгой
22:10
Сургут
1 д. 8 ч. 19 мин.
16:59
Новый Уренгой
345Е
Нижневартовск
Адлер
22:19
Сургут
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
545Е
Нижневартовск
Тюмень
22:19
Сургут
16 ч. 7 мин.
10:07
Тюмень
510Е
Екатеринбург
Новый Уренгой
22:30
Сургут
1 д. 16 ч. 27 мин.
16:17
Новый Уренгой
380У
Оренбург
Новый Уренгой
23:23
Сургут
2 д. 7 ч. 29 мин.
15:14
Новый Уренгой
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Сургут включает 156 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:54 по направлению к станции Тюмень;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Нижневартовск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Сургут.

Актуальное расписание поездов станции Сургут, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
