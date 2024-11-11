Поезд 595Е Новый Уренгой — Анапа

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:17

Новый Уренгой

4 д. 1 ч. 53 мин.

20:10

Анапа

43

Маршрут следования поезда 595Е Новый Уренгой — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новый Уренгой — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новый Уренгой

18:17

0 км.

0 ч. 0 мин.

Коротчаево

20:48

10 мин.

20:58

69 км.

2 ч. 31 мин.

Пуровск

23:02

10 мин.

23:12

182 км.

4 ч. 45 мин.

Пурпе

00:13

17 мин.

00:30

246 км.

5 ч. 56 мин.

Ханымей

02:29

10 мин.

02:39

338 км.

8 ч. 12 мин.

Ноябрьск 2

03:41

10 мин.

03:51

401 км.

9 ч. 24 мин.

Ноябрьск 1

04:10

17 мин.

04:27

412 км.

9 ч. 53 мин.

Когалым

06:15

16 мин.

06:31

515 км.

11 ч. 58 мин.

Сургут

10:03

48 мин.

10:51

640 км.

15 ч. 46 мин.

Пыть-Ях

12:21

10 мин.

12:31

705 км.

18 ч. 4 мин.

Демьянка

16:35

16 мин.

16:51

912 км.

22 ч. 18 мин.

Тобольск

19:42

15 мин.

19:57

1081 км.

1 д. 1 ч. 25 мин.

Тюмень

23:58

34 мин.

00:32

1289 км.

1 д. 5 ч. 41 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

06:35

105 мин.

08:20

1588 км.

1 д. 12 ч. 18 мин.

Дружинино

09:41

30 мин.

10:11

1654 км.

1 д. 15 ч. 24 мин.

Красноуфимск

12:11

2 мин.

12:13

1763 км.

1 д. 17 ч. 54 мин.

Янаул

15:03

2 мин.

15:05

1940 км.

1 д. 20 ч. 46 мин.

Агрыз

17:18

15 мин.

17:33

2061 км.

1 д. 23 ч. 1 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

21:52

54 мин.

22:46

2315 км.

2 д. 3 ч. 35 мин.

Канаш

01:05

35 мин.

01:40

2422 км.

2 д. 6 ч. 48 мин.

Саранск

08:30

5 мин.

08:35

2628 км.

2 д. 14 ч. 13 мин.

Пенза 1

12:07

40 мин.

12:47

2738 км.

2 д. 17 ч. 50 мин.

Сердобск

14:48

2 мин.

14:50

2837 км.

2 д. 20 ч. 31 мин.

Ртищево 1

15:50

13 мин.

16:03

2872 км.

2 д. 21 ч. 33 мин.

Балашов
Пассажирский

17:50

24 мин.

18:14

2963 км.

2 д. 23 ч. 33 мин.

Поворино

20:03

15 мин.

20:18

3035 км.

3 д. 1 ч. 46 мин.

Новохоперск

21:07

2 мин.

21:09

3084 км.

3 д. 2 ч. 50 мин.

Таловая

22:02

2 мин.

22:04

3142 км.

3 д. 3 ч. 45 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

23:40

23 мин.

00:03

3228 км.

3 д. 5 ч. 23 мин.

Россошь

01:42

20 мин.

02:02

3316 км.

3 д. 7 ч. 25 мин.

Кутейниково

03:52

30 мин.

04:22

3418 км.

3 д. 9 ч. 35 мин.

Миллерово

05:13

3 мин.

05:16

3473 км.

3 д. 10 ч. 56 мин.

Каменская

06:10

10 мин.

06:20

3539 км.

3 д. 11 ч. 53 мин.

Лихая

06:43

18 мин.

07:01

3558 км.

3 д. 12 ч. 26 мин.

Зверево

07:40

2 мин.

07:42

3574 км.

3 д. 13 ч. 23 мин.

Сулин

08:07

2 мин.

08:09

3589 км.

3 д. 13 ч. 50 мин.

Шахтная

08:44

2 мин.

08:46

3607 км.

3 д. 14 ч. 27 мин.

Новочеркасск

09:33

2 мин.

09:35

3643 км.

3 д. 15 ч. 16 мин.

Первомайская

11:10

55 мин.

12:05

3687 км.

3 д. 16 ч. 53 мин.

Староминская-Тимашевск

13:40

2 мин.

13:42

3773 км.

3 д. 19 ч. 23 мин.

Тимашевская

15:21

5 мин.

15:26

3870 км.

3 д. 21 ч. 4 мин.

Протока

16:45

5 мин.

16:50

3946 км.

3 д. 22 ч. 28 мин.

Анапа

20:10

4018 км.

4 д. 1 ч. 53 мин.

Информация о поезде 595Е

Планируете поездку по маршруту Новый Уренгой — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 595Е. Этот поезд отправляется со станции Новый Уренгой в 18:17 и прибывает на конечную станцию Анапа в 20:10. Вся дорога занимает 4 д. 1 ч. 53 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 18 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 595Е

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

105 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Катя

    По телефону нам сказали, что можно оплатить банковской картой. На месте же оказалось, что принимают только карты ВТБ-банка, причем информация об этом находилась только у кассира. Справочная служба отказалась давать информацию, сославшись на то, что вся информация имеется на стенде. О наличии и ближайшем нахождении банкоматов Сбербанка также информации получить не удалось.

  2. Алина Анатольевна

    Были приятно удивлены профессионализмом проводницы поезда 110 Анапа-Москва Воробьевой Аллой. Ехали 29 июня. За многие поездки не встретила более квалифицированного сотрудника РЖД. Вежливый и внимательный человек даже к мелочам. Так часто от проводника я еще не слышала фраз "Обращайтесь..."Чистота в купе, в WM. Радушие, такт, помощь с багажом заслуживают высокой оценки

  3. Виктория

    Новый подвижной состав поезда намного хуже старого. Вибрация в вагонах усилилась, и на мой взгляд отбивает охоту на поездки. Работать на компьютере удается с трудом. Трясет вплоть до внутренних органов. Как бы узнать имена "героев" этого проекта. Новые менеджеры хуже старых инженеров. Вагоны закуплены за границей, а подвижная платформа с дисковыми тормозами Тверского ВЗ. Я, постоянный клиент этого поезда, вынужден искать другие способы передвижения в этом направлении.

  4. Романовская Елена

    По прибытии в пункт назначения случайно забыли в вагоне маленькую детскую сумочку с телефоном ребенка, запасными ключами от дома и небольшой суммой денег. Вещей было много и пропажу сразу не обнаружили. На другой день с дочкиного телефона позвонила ... проводница "нашего" поезда, сообщив о забытой сумке. В назначенное ей время, потерявшаяся в дороге вещь была мне возвращена в целости и сохранности.

  5. Галина Сергеевна

    Столкнулась с ситуацией, когда проводник не пускала в вагон пассажира с электронным билетом, купленным на сайте ржд. В вагон ему удалось сесть только когда подошел бригадир поезда и пропустил его (этот пассажир был моим попутчиком в купе и во всех красках описал это).

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
