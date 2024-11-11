Маршрут следования и продажа билетов
18:17
4 д. 1 ч. 53 мин.
20:10
43
Маршрут следования поезда 595Е Новый Уренгой — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
18:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
20:48
20:58
69 км.
2 ч. 31 мин.
Пуровск
23:02
23:12
182 км.
4 ч. 45 мин.
Пурпе
00:13
00:30
246 км.
5 ч. 56 мин.
Ханымей
02:29
02:39
338 км.
8 ч. 12 мин.
Ноябрьск 2
03:41
03:51
401 км.
9 ч. 24 мин.
Ноябрьск 1
04:10
04:27
412 км.
9 ч. 53 мин.
Когалым
06:15
06:31
515 км.
11 ч. 58 мин.
Сургут
10:03
10:51
640 км.
15 ч. 46 мин.
Пыть-Ях
12:21
12:31
705 км.
18 ч. 4 мин.
Демьянка
16:35
16:51
912 км.
22 ч. 18 мин.
Тобольск
19:42
19:57
1081 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Тюмень
23:58
00:32
1289 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:35
08:20
1588 км.
1 д. 12 ч. 18 мин.
Дружинино
09:41
10:11
1654 км.
1 д. 15 ч. 24 мин.
Красноуфимск
12:11
12:13
1763 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Янаул
15:03
15:05
1940 км.
1 д. 20 ч. 46 мин.
Агрыз
17:18
17:33
2061 км.
1 д. 23 ч. 1 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
21:52
22:46
2315 км.
2 д. 3 ч. 35 мин.
Канаш
01:05
01:40
2422 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Саранск
08:30
08:35
2628 км.
2 д. 14 ч. 13 мин.
Пенза 1
12:07
12:47
2738 км.
2 д. 17 ч. 50 мин.
Сердобск
14:48
14:50
2837 км.
2 д. 20 ч. 31 мин.
Ртищево 1
15:50
16:03
2872 км.
2 д. 21 ч. 33 мин.
Балашов
Пассажирский
17:50
18:14
2963 км.
2 д. 23 ч. 33 мин.
Поворино
20:03
20:18
3035 км.
3 д. 1 ч. 46 мин.
Новохоперск
21:07
21:09
3084 км.
3 д. 2 ч. 50 мин.
Таловая
22:02
22:04
3142 км.
3 д. 3 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:40
00:03
3228 км.
3 д. 5 ч. 23 мин.
Россошь
01:42
02:02
3316 км.
3 д. 7 ч. 25 мин.
Кутейниково
03:52
04:22
3418 км.
3 д. 9 ч. 35 мин.
Миллерово
05:13
05:16
3473 км.
3 д. 10 ч. 56 мин.
Каменская
06:10
06:20
3539 км.
3 д. 11 ч. 53 мин.
Лихая
06:43
07:01
3558 км.
3 д. 12 ч. 26 мин.
Зверево
07:40
07:42
3574 км.
3 д. 13 ч. 23 мин.
Сулин
08:07
08:09
3589 км.
3 д. 13 ч. 50 мин.
Шахтная
08:44
08:46
3607 км.
3 д. 14 ч. 27 мин.
Новочеркасск
09:33
09:35
3643 км.
3 д. 15 ч. 16 мин.
Первомайская
11:10
12:05
3687 км.
3 д. 16 ч. 53 мин.
Староминская-Тимашевск
13:40
13:42
3773 км.
3 д. 19 ч. 23 мин.
Тимашевская
15:21
15:26
3870 км.
3 д. 21 ч. 4 мин.
Протока
16:45
16:50
3946 км.
3 д. 22 ч. 28 мин.
Анапа
20:10
4018 км.
4 д. 1 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
По телефону нам сказали, что можно оплатить банковской картой. На месте же оказалось, что принимают только карты ВТБ-банка, причем информация об этом находилась только у кассира. Справочная служба отказалась давать информацию, сославшись на то, что вся информация имеется на стенде. О наличии и ближайшем нахождении банкоматов Сбербанка также информации получить не удалось.
Были приятно удивлены профессионализмом проводницы поезда 110 Анапа-Москва Воробьевой Аллой. Ехали 29 июня. За многие поездки не встретила более квалифицированного сотрудника РЖД. Вежливый и внимательный человек даже к мелочам. Так часто от проводника я еще не слышала фраз "Обращайтесь..."Чистота в купе, в WM. Радушие, такт, помощь с багажом заслуживают высокой оценки
Новый подвижной состав поезда намного хуже старого. Вибрация в вагонах усилилась, и на мой взгляд отбивает охоту на поездки. Работать на компьютере удается с трудом. Трясет вплоть до внутренних органов. Как бы узнать имена "героев" этого проекта. Новые менеджеры хуже старых инженеров. Вагоны закуплены за границей, а подвижная платформа с дисковыми тормозами Тверского ВЗ. Я, постоянный клиент этого поезда, вынужден искать другие способы передвижения в этом направлении.
По прибытии в пункт назначения случайно забыли в вагоне маленькую детскую сумочку с телефоном ребенка, запасными ключами от дома и небольшой суммой денег. Вещей было много и пропажу сразу не обнаружили. На другой день с дочкиного телефона позвонила ... проводница "нашего" поезда, сообщив о забытой сумке. В назначенное ей время, потерявшаяся в дороге вещь была мне возвращена в целости и сохранности.
Столкнулась с ситуацией, когда проводник не пускала в вагон пассажира с электронным билетом, купленным на сайте ржд. В вагон ему удалось сесть только когда подошел бригадир поезда и пропустил его (этот пассажир был моим попутчиком в купе и во всех красках описал это).